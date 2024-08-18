Головна пропагандистка КНДР. Що відомо про можливу наступницю Кім Чен Ина

Кім Йо Чжон наразі є найвпливовішою жінкою у Північній Кореї. Вона входить до складу Держради та відповідає за інформаційну політику КНДР. А ще вона – сестра чинного лідера країни Кім Чен Ина та його можлива наступниця.

Докладніше про біографію Кім Йо Чжон та її сходження до найвищих державних посад у – в матеріалі РБК-Україна .

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"Мила принцеса" та улюблениця родини

Кім Йо Чжон 36 років, вона є частиною правлячої династії Північної Кореї. Онука першого очільника КНДР Кім Ір Сена, молодша донька другого керівника країни Кім Чен Іра та сестра нинішнього верховного лідера Кім Чен Ина.

Перші роки життя Йо Чжон пройшли в Пхеньяні. Як найменша дитина, вона була улюбленицею родини. Дівчинку називали "милою принцесою", а на сімейних вечерях вона завжди сиділа поряд із батьком.

У 8 років поїхала у Швейцарію, де навчалася разом зі своїми двома братами у бернській приватній школі. Під час перебування в Європі особливо зблизилася з Ким Чен Ином.

Після повернення до КНДР вчилася в Університеті Кім Ір Сена за фахом "інформатика".

Королева піару

У 21 рік дівчина почала діяльність у Трудовій партії Кореї. Кім Йо Чжон доєдналася до команди батька, супроводжувала його в поїздках та на офіційних заходах, але її присутність особливо не афішувалася. Вся увага була прикута до спадкоємця на той момент вже хворого керівника КНДР – його сина Кім Чем Ина.

Після смерті батька Йо Чжон стала однією з найближчих соратниць Кім Чен Ина в перехідний період. Вона відповідала за розклад свого брата, організовувала маршрути його поїздок та заходи безпеки.

Фото: cестра Кім Чен Ина є "другою особою" в державі (wikimedia.org)

У 2014 році Кім Йо Чжон була призначена заступницею директора Департаменту пропаганди та агітації, але деякий час фактично керувала цим відомством. Для жінки у державному апараті ця посада раніше вважалася недосяжною.

До її обов'язків увійшло керування культурною та інформаційною політикою Північної Кореї.

Зазначимо, Департамент пропаганди та агітації відповідає за щоденну роботу та призначення персоналу в Бюро керівництва публікаціями (контролює репортажі та публікацію новин), Центральну комісію з телерадіомовлення, кіностудії та мистецькі трупи. Департамент також керує політичною освітою, регулярними заходами з ідеологічної підготовки та громадськими заходами.

Кім Йо Чжон називають головною пропагандисткою КНДР. Вона працювала над розвитком "іміджу" свого брата за моделлю культу особистості діда Кім Ір Сена – "великого лідера" і "вічного керівника".

Йо Чжон приписують організацію всіх великих публічних заходів у Північній Кореї. Вона заохочувала свого брата представити образ "доброзичливої людини з народу". Надихнула його відвідувати школи, будинки простих корейців, кататися на атракціонах на ярмарках.

Як писало ВВС, Кім Йо Чжон стала північнокорейською "королевою піару".

"Вона формує імідж брата і, відповідно, керує формуванням образу своєї країни у медіа", – йшлося в одному з матеріалів видання.

Політична кар'єра Кім Йо Чжон

Перебуваючи на посаді заступниці директора Департаменту пропаганди, Кім Йо Чжон також очолила відділ партії, який відповідає за фінансування армії КНДР.

У 2017 році була призначена кандидатом у члени Політбюро – вищого органу прийняття рішень.

На міжнародній арені ім'я сестри Кім Чен Ина стало широко відомим на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані.

Фото: Кім Йо Чжон (крайня правооруч у верхньому ряду) на Олімпіаді-2018 (wikimedia.org)

Це був перший візит представника династії Кім у Південну Корею після війни 1950-1953 років, що послабило міжкорейську напруженість.

Кім Йо Чжон називали обличчям діалогу Північної та Південної Кореї до чергового погіршення відносин у 2020-му, коли вона перетворилася на гучного критика президентського офісу Сеула.

Йо Чжон продовжувала дипломатичну роботу супроводжуючи брата на міжнародних переговорах. Вона була присутня на Сінгапурському саміті Північна Корея – США у 2018 році та на саміті Північна Корея – США в Ханої у 2019 році, де відбулися зустрічі Кім Чен Ина з очільником Білого дому Дональдом Трампом та лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Фото: Кім Чен Ин та Кім Йо Чжон на зустрічі з Дональдом Трампом у 2019 (twitter.com/photowhitehouse)

У 2019 році Кім Йо Чжон була обрана у Верховне народне зібрання. Того ж року її ненадовго виключили з партійного політбюро, але у 2020-му відновили. Це співпало з хворобою і зникненням з публічного простору Кім Чен Ина.

Саме тоді ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що Йо Чжон замінить брата на посаді верховного лідера. У розвідці Південної Кореї заявляли, що Кім Чен Ин передав родичці частину своїх повноважень.

Згодом очільник КНДР повернувся до роботи, а 2021 року Кім Йо Чжон увійшла до складу Державної комісії у справах Північної Кореї – конституційний вищий політичний орган країни. Наразі вона є "другою людиною" у владі після Кім Чен Ина та головною цензоркою КНДР.

На тлі проблем зі здоров'ям Кім Чен Ина, його сестру і зараз називають однією з можливих наступниць, але також розглядається кандидатура доньки "верховного лідера" Кім Чжу Е. Їй лише 12 років, при цьому останнім часом дівчинка все частіше з'являється разом із батьком на деяких заходах.

Скандальні висловлювання сестри диктатора

На тлі протестів уряду Південної Кореї проти військових навчань КНДР у 2020-му Кім Йо Чжон порівняла заяву президента сусідньої країни Мун Чже Іна зі "зляканим собачим гавкотом".

Вона закликала його "закрити рота" після того, як Південна Корея запропонувала КНДР економічну допомогу в обмін на ядерне роззброєння у 2022 році.

"Ніхто не промінює свою долю на кукурудзяну макуху", – заявила вона.

Сестра диктатора описувала президентський офіс Сеула як "обгорілу дитину, яка боїться вогню".

У кількох заявах вона погрожувала Південній Кореї застосуванням ядерної зброї, якщо та "випустить хоча б одну кулю по території Північної Кореї".

Під час пандемії коронавірусу Кім Йо Чжон звинуватила Сеул у спалаху захворюваності у КНДР та погрожувала "смертельною помстою".

Також вона негативно висловлювалася про новопризначеного на том момент президента США Джо Байдена, називаючи його "стариганом".

У відповідь на навчання Південної Кореї та США у 2021-му Йо Чжон виступила з погрозою:

"Якщо вона (нова адміністрація Білого дому, – ред.) хоче спати спокійно протягом наступних чотирьох років, їй краще утриматися від того, щоб спричиняти скандал на першому ж кроці", – заявляла вона.

Фото: Кім Йо Чжон веде агресивну інформполітику (wikimedia.org)

Сестра північнокорейського диктатора не обходить увагою розв'язану Росією війну та комплементарно висловлюється на адресу країни-агресорки, з якою КНДР нарощує військове співробітництво.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кім Йо Чжон захоплювалася "героїзмом російської армії" та пообіцяла, що КНДР буде вічним союзником для Росії й стоятиме з російськими окупантами "на одному полі бою".

"Якими б злісними не були імперіалістичні союзники, вони ніколи не зможуть зламати героїчний дух російської армії та народу з його високим патріотизмом, впертістю і сильним духом", – наголосила вона.

На думку Йо Чжон, США й Захід нібито не мають права допомагати Україні, оскільки таким чином "руйнують мир у всьому світі, а також регіональну стабільність".

Крім того, вона заявила, що офіційні особи України "неодноразово відкрито виявляли свої ядерні амбіції", а також звинуватила українську владу у "манії величі щодо здатності перемогти Росію".

При підготовці використовувалися наступні джерела: публікації Reuters, BBC, СNN, The Guardian, 38 North, KCNA Watch, Wikipedia.