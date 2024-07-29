Доньку Кім Чен Ина готують наступницею диктатора, але вибір не остаточний, - ЗМІ

Доньку лідера Корейської Народної Демократичної Республіки (КНДР) Кім Чен Ина Чжу Е готують як наступницю північнокорейського диктатора. Втім, вибір поки не є остаточним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

Національна розвідувальна служба представила доповідь, в якій йдеться про те, що Північна Корея припускає, що Чжу Е може стати кандидатом на посаду наступника диктатора. Також була проаналізована частота її публічних виступів з метою оцінки суспільних настроїв.

Торік близько 60% публічної діяльності доньки Кім Чен Ина включали супровід батька на військових заходах та заходах, що пов'язані з економікою. Водночас слово "хяндо", яке перекладається як "поводир", свідчить про те, що вона перебуває лише на шляху до того, щоб стати наступником диктатора. Також "хяндо" означає "освітлювати шлях вперед у революційній боротьбі" й зазвичай використовується для позначення лідерів або ж їх наступників.

Водночас не виключається й те, що Кім Чен Ин може обрати наступником когось іншого.

Зокрема зазначається, що Кім Чен Ин може мати проблеми зі здоров'ям, оскільки він має надмірну вагу та високий ризик серцевих захворювань. Можливо, це пов'язано зі стресом, курінням та зловживанням алкоголем.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин є верховним лідером Корейської Народно-Демократичної Республіки з 2011 року, після смерті свого батька, Кім Чен Іра.

Диктатор відомий своєю авторитарною владою і жорстким контролем над країною. Його режим характеризується порушеннями прав людини, репресіями проти політичних опонентів і суворим контролем над медіа та інформацією. Під його керівництвом Північна Корея активно розвиває свою ядерну програму, що викликає занепокоєння у світової спільноти.

Також він підтримує тісні відносини з диктатором Володимиром Путіним. Їхні зустрічі підкреслюють співпрацю між двома країнами в економічній та військовій сферах.

Загалом КНДР, під керівництвом Кім Чен Ина, регулярно вдається до погроз, зокрема, Сполученим Штатам Америки, Південній Кореї або ж іншим країнам, яких вона вважає "ворогами".