"Головна проблема – вигорання". Історія бойової медикині, яка пішла на фронт у 22 роки

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Марія з позивним "Літа" пішла на фронт у 22 роки – рятувала поранених на всіх етапах евакуації. Підтримка без жалості. У спілкуванні з важкопораненими використовує психологічний досвід та гумор, а не сльози.

У спілкуванні з важкопораненими використовує психологічний досвід та гумор, а не сльози. Втрата страху. Через хронічне виснаження медикиня в якийсь момент взагалі перестала реагувати на обстріли.

Через хронічне виснаження медикиня в якийсь момент взагалі перестала реагувати на обстріли. Реабілітація. Повернути інстинкт самозбереження та відновити сили їй допомогла програма Repower.

Повернути інстинкт самозбереження та відновити сили їй допомогла програма Repower. Психіка – це зброя. Ментальний стан бійців прямо впливає на обороноздатність, тому турбота про себе є обов'язковою.

"Мені було мало просто сортувати гуманітарну допомогу". Як долучилася до ЗСУ

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Марія була в Австрії. Вона прилетіла до Відня за кілька днів до 24 лютого 2022 року. Назад до Києва мала повертатися саме в день початку повномасштабного вторгення.

Замість запланованої дороги додому – місяці вимушеного перебування за кордоном, волонтерство і відчуття, яке не давало спокою: цього недостатньо.

Фото: Марія "Літа" Кравчук (надано РБК-Україна співрозмовницею)

"Мені було мало просто сортувати гуманітарну допомогу. Хотілося бути вдома. Хотілося долучитися до того, щоб ця війна закінчилася швидше", – згадує дівчина.

Сьогодні Марія має позивний "Літа" – на честь дня літнього сонцестояння, коли вони з коханою людиною провели свою символічну церемонію одруження. За роки війни Марія працювала практично на всіх етапах евакуації поранених: на кейсеваку, медеваках, стабілізаційних пунктах, реанімаційному автобусі, була командиркою екіпажу.

До війська Марія долучилася у 22 роки. За освітою вона клінічна психологиня та молодша лейтенантка запасу після військової кафедри. Проте обрала шлях бойової медикині.

"Найкращий момент – коли майже мертва людина починає говорити"

Серед багатьох історій особливо запам'ятався один поранений – ампутація ноги вище коліна, геморагічний шок, понад 12 годин з турнікетом, евакуація в надзвичайно важкому стані.

Фото: Марія "Літа" Кравчук (надано РБК-Україна співрозмовницею)

"Ми отримали пацієнта майже без свідомості. Потім виявилося, що ще й повільно розвивається пневмоторакс. Ми працювали з пораненим, стабілізували, знеболювали. І дуже приємно бачити, як людина, яка фактично була між життям і смертю, починає говорити, оживає на очах, покращуються показники. Такі моменти залишаються з медиками назавжди", – розповідає Марія.

Втім, є й інші історії, які не відпускають. Однією з найважчих категорій травм Марія називає поранення, коли людина одночасно втрачає зір і руки. "Мій друг–реабілітолог каже, що це одні з найважчих травм для відновлення. Людина не бачить і не може руками вивчати світ навколо себе".

Фото: Марія "Літа" Кравчук (надано РБК-Україна співрозмовницею)

Як говорити з пораненим

Попри медичну роботу, значна частина служби Марії – психологічна підтримка. Особливо це стосується людей із важкими ампутаціями або втратою зору.

"Найважливіше – не починати жаліти людину, тим більше плакати. Натомість я розповідаю про друзів, які вже реабілітувалися, про людей, які після ампутації повернулися до активного життя. Важливо показати людині, що життя не закінчилося", – каже "Літа".

І ще один інструмент, який рятує не менше за ліки, – гумор.

"Іноді дуже тупий гумор працює найкраще", – переконана вона.

Про історію психологічного вигорання

Марія говорить, що з часом звикаєш до вигляду важких травм. До крові. До ампутацій. До реанімації. Але є речі, до яких звикнути неможливо. "Горювання інших людей – це важко".

Вона згадує літню жінку, яка отримала тіло загиблого сина. "Ми просто надавали їй допомогу через різке підвищення тиску. Але я досі пам'ятаю її крик". Саме такі моменти часто стають причиною емоційного виснаження. Робота військового медика не має графіка. Іноді день проходить спокійно, а іноді доводиться працювати без сну понад добу.

"Головна проблема – вигорання. Це ненормований режим. Ти можеш півтори доби безперервно працювати з пацієнтами. Згодом організм починає вимикати навіть інстинкт самозбереження. Під час однієї з ротацій на Херсонщині я усвідомила, що настільки виснажилася, що вже не реагую на небезпеку. По нас били "Гради". Поруч лежало тіло без голови. Я була настільки втомлена, що навіть не намагалася ховатися", – звертає увагу співрозмовниця.

Саме тоді Марія зрозуміла, що допомога потрібна не лише пораненим.

Фото: Марія "Літа" Кравчук (надано РБК-Україна співрозмовницею)

"Після роботи з психологом я хоча б почала бігти в укриття"

У 2024 році Марія стала учасницею програми психологічного відновлення Repower, яка відбувалась у Швеції. Зізнається: їхала зі скепсисом.

"Я думала, що там буде багато цивільних людей, які роблять вигляд, що розуміють військових". Але реальність виявилася іншою. Робота з психологами, психотерапевтом та подальше відновлення допомогли повернути відчуття безпеки та реакцію на небезпеку.

Фото: Марія "Літа" Кравчук (надано РБК-Україна співрозмовницею)

Саме тому, переконана Марія, турбота про психічне здоров’я – це не про слабкість.

Психічні захворювання такі ж важливі, як і соматичні. Якщо їх ігнорувати, вони накопичуються, погіршують стан людини, ускладнюють відновлення навіть після фізичних травм, зазначає вона.

"Це напряму впливає на якість життя. Більше того – впливає на здатність військового виконувати свою роботу. Психічний стан військового впливає на обороноздатність країни. Якщо я займаюся цим зараз – це наш внесок у майбутнє. Ми не знаємо, що буде завтра. Але можемо зробити все, щоб залишатися функціональними сьогодні", –каже Марія.

Серед практик з програми Repower, які вона використовує досі – прогресивна м'язова релаксація та техніка завершених сновидінь для боротьби з нічними жахіттями.

"Коли тебе переслідує страшний сон, ти можеш свідомо придумати для нього інше завершення. Це реально працює", – звертає вона увагу.

Психічне здоров'я – це важливо

Цього року Марія вдруге стала учасницею програми Repower – вже в Карпатах. На момент подачі заявки вона працювала, здобувала медичну освіту та відчувала повне виснаження.

"Була абсолютна дофамінова яма. Нічого не хотілося і нічого не виходило", – зазначає дівчина.

Фото: Марія "Літа" Кравчук (надано РБК-Україна співрозмовницею)

Сьогодні Марія переконана: турбота про психічне здоров'я для військових – не примха і не вияв слабкості. Це ще один спосіб рятувати життя. У тому числі власне. Для когось підтримкою стає психотерапія. Для когось – побратими. Для когось – маленькі ритуали.

"Мене дуже підтримують красиві дрібниці. Навіть якщо це просто гірлянда, яку можна повісити на позиції. Або можливість приготувати собі щось смачне. Або зробити місце навколо трохи затишнішим", – зізнається молода захисниця.

Після років війни Марія знає просту річ: рятувати інших стає вкрай важко, якщо повністю забути про себе.