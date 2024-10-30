Головна проблема дизеля: що робити, якщо забився сажовий фільтр

Сажовий фільтр DPF – частина вихлопної системи дизельної машини. Це елемент "екології" – системи знешкодження відпрацьованих газів, він затримує тверді частинки, які разом з оксидами азоту і оксидами вуглероду забруднюють атмосферу. Фільтр DPF є в усіх дизельних авто, які продавались в Європі починаючи з 2009 року.

Як забивається сажовий фільтр

Тверді частинки, затримані фільтром, рано чи пізно заповнюють його виготовлені з кераміки стільники. Але це ще не те заповнення фільтра, яке засмучує власників вживаних дизелів. Повна заміна фільтра DPF, яка стає власникові у кількасот євро, буде потрібна пізніше, коли машина з фільтром намотає понад 250 – 350 тис. км. А на свіжому фільтрі спрацьовує система очищення, передбачена конструкторами.

Як очищувати сажовий фільтр DPF

Компанії-автовиробники передбачають кілька способів очищення фільтрів DPF. Всі вони пов’язані між собою, і фактично є послідовними операціями різних рівнів.

Пасивна регенерація (перший рівень). На перший випадок заводські конструктори передбачили самоочищення фільтра. Протягом тривалої роботи мотора під навантаженням фільтр сильно нагрівається, так що накопичена у ньому сажа вигорає природнім шляхом. Цьому активно допомагає метал-каталізатор, напилений на стільники фільтра. Але цей спосіб дає лише тимчасовий результат.

На перший випадок заводські конструктори передбачили самоочищення фільтра. Протягом тривалої роботи мотора під навантаженням фільтр сильно нагрівається, так що накопичена у ньому сажа вигорає природнім шляхом. Цьому активно допомагає метал-каталізатор, напилений на стільники фільтра. Але цей спосіб дає лише тимчасовий результат. Активна регенерація (другий рівень). Це вже спеціальний режим, який офіційно теж вважається самоочищенням. Машина переходить в нього автоматично, спираючись на інформацію кількох датчиків – точніше, електроніка розуміє, що забитий фільтр починає чинити вихлопним газам надмірний опір. Відтак, паливна система дизеля подає на впуск збільшені порції пального – навмисне, щоб зросла температура вихлопних газів. На додачу згадана додаткова порція палива подається в циліндр саме перед відкриттям випускних клапанів, щоб солярка догорала вже у вихлопній системі, і в тому числі і у фільтрі – випалюючи з нього сажу. Важливо, що для успішного очищення фільтра треба дотримати дві умови – що вдається не завжди (про цю проблему ми поговоримо нижче).

Це вже спеціальний режим, який офіційно теж вважається самоочищенням. Машина переходить в нього автоматично, спираючись на інформацію кількох датчиків – точніше, електроніка розуміє, що забитий фільтр починає чинити вихлопним газам надмірний опір. Відтак, паливна система дизеля подає на впуск збільшені порції пального – навмисне, щоб зросла температура вихлопних газів. На додачу згадана додаткова порція палива подається в циліндр саме перед відкриттям випускних клапанів, щоб солярка догорала вже у вихлопній системі, і в тому числі і у фільтрі – випалюючи з нього сажу. Важливо, що для успішного очищення фільтра треба дотримати дві умови – що вдається не завжди (про цю проблему ми поговоримо нижче). Активне очищення (примусове). Дизельна машина, фільтр DPF якої вже не може очиститись попередніми способами (про це попереджає лампочка на панелі), починає демонструвати перші ознаки проблем: погано запускається, мляво розганяється і споживає забагато пального. Тоді водієві доводиться їхати на СТО і влаштовувати примусове очищення фільтра. По суті це те саме штатне очищення, але запущене не блоком управління двигуна, а через діагностичний сканер автомайстерні.

Дизельна машина, фільтр DPF якої вже не може очиститись попередніми способами (про це попереджає лампочка на панелі), починає демонструвати перші ознаки проблем: погано запускається, мляво розганяється і споживає забагато пального. Тоді водієві доводиться їхати на СТО і влаштовувати примусове очищення фільтра. По суті це те саме штатне очищення, але запущене не блоком управління двигуна, а через діагностичний сканер автомайстерні. Програма теж піднімає оберти мотора і впорскує у камери згорання збільшені порції пального. Тим часом електроніка слідкує за складом паливно-повітряної суміші, щоб він був на оптимальному для випалювання сажі рівні. Тут же відстежується температура у випускному колекторі і у фільтрі (через штатний комплект датчиків машини) – потрібна температура не більше 600 – 700 градусів С. Процес в цілому триває аж до години, доки не буде зафіксовано падіння опору фільтра.

Промивання фільтра DPF. Це остання надія власника, який прогавив той останній момент, коли можна було очистити фільтр одним з вищенаведених способів, і сажа в його тонких каналах запеклась остаточно. Залишається спробувати промити закоксовані стільники DPF особливим розчином. Фільтр або демонтують і миють окремо, або залишають на місці і впорскують у нього препарат-розчинник через отвори для датчиків. Після кількох годин відмочування пом’якшені відкладення вимивають струменем того ж розчинника або води.

Що заважає активній регенерації

На жаль, регенерація другого рівня, яку проводить сама машина, вдається не завжди. Під час цього процесу дизель має працювати під навантаженням і на достатньо високих обертах. І при тому протягом не менш як 15 – 20 хвилин. Щоб дотриматись першої умови, керуюча електроніка дизеля активує режим випалювання тільки коли авто рухається автотрасою. Але забезпечити потрібну тривалість вижарювання сама машина не може – процес іноді переривається, бо водій або впирається у затор, або звертає з траси (проспекту) на вузьку вуличку, або просто зупиняється біля цілі своєї поїздки.

В результаті недоочищений фільтр врешті-решт забивається сажею так, що її, "зміцнену" смолами, не вдається випалити і в ідеальних умовах. Таким чином велика частина стільників залишається забитою і автоматична регенерація змушена вмикатися дедалі частіше – так що водієві залишається готувати гроші або на заміну фільтра DPF, або на вищезгадане примусове очищення в умовах СТО.

Коротко

Тим з власників дизельних машин, які хочуть продовжити ресурс фільтра DPF, часто це дійсно вдається. По-перше, вони не переривають процес активної регенерації, який розпочала сама машина, навіть якщо для цього доводиться спеціально проїхати зайві п’ять-десять хвилин трасовою на швидкості. А по-друге, систематично використовують присадки для дизпалива, призначені для сприяння очищенню сажового фільтра під час нормальної роботи мотора. Порція препарату доливається в бак згідно інструкції виробника, і її дії вистачає на кілька тисяч кілометрів.