Главная проблема дизеля: что делать, если забился сажевый фильтр

Как ни странно, современные двигатели, избавляясь от одних хронических проблем, уверенно приобретают новые. Видимо, проблема номер один для владельцев нынешних дизелей – сажевый фильтр. Который безнадежно закоксовывается еще у относительно молодых автомобилей. Что делать в этом случае?
О том, что делать с забитым сажевым фильтром дизеля, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Intercars.
Сажовый фильтр DPF – часть выхлопной системы дизельной машины. Это элемент "экологии" - системы обезвреживания отработавших газов, он задерживает твердые частицы, вместе с оксидами азота и оксидами углерода загрязняют атмосферу. Фильтр DPF есть у всех дизельных авто, которые продавались в Европе начиная с 2009 года.
Твердые частицы, задержанные фильтром, рано или поздно заполняют изготовленные из керамики соты. Но это еще не то заполнение фильтра, которое огорчает владельцев дизелей. Полная замена фильтра DPF, которая становится владельцу в несколько сотен евро, потребуется позже, когда машина с фильтром намотает более 250 – 350 тыс. км. А на свежем фильтре срабатывает система очищения, предусмотренная конструкторами.
Компании-автопроизводители подразумевают несколько способов очистки фильтров DPF. Все они связаны между собой, и фактически являются последовательными операциями разных уровней.
К сожалению, регенерация второго уровня, которую производит сама машина, удается не всегда. Во время этого процесса дизель должен работать под нагрузкой и достаточно высоких оборотах. И при этом в течение не менее 15 – 20 минут. Чтобы соблюдать первое условие, управляющая электроника дизеля активирует режим обжига только когда авто двигается по автотрассе. Но обеспечить нужную продолжительность выжарки сама машина не может – процесс иногда прерывается, потому что водитель либо упирается в пробку, либо сворачивает с трассы (проспекта) на узкую улочку, либо просто останавливается возле цели своей поездки.
В результате недоочищенный фильтр в конце концов забивается сажей так, что ее, "укрепленную" смолами, не удается выжечь и в идеальных условиях. Таким образом, большая часть сотов остается забитой и автоматическая регенерация вынуждена включаться все чаще – так что водителю остается готовить деньги либо на замену фильтра DPF, либо на вышеупомянутую принудительную очистку в условиях СТО.
Тем из владельцев дизельных машин, желающих продлить ресурс фильтра DPF, часто это действительно удается. Во-первых, они не прерывают процесс активной регенерации, который начала сама машина, даже если для этого приходится специально проехать лишние пять-десять минут по трассе на скорости. А во-вторых, систематически используют присадки для дизтоплива, предназначенные для содействия очищению сажевого фильтра во время нормальной работы мотора. Порция препарата доливается в бак согласно инструкции изготовителя, и ее действия хватает на несколько тысяч километров.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало обо всех "за" и "против" бензиновых и дизельных двигателей в автомобиле.