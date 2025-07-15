Головна ППО України: як Patriot збиває російську балістику

Росія збільшила кількість масштабних атак на Україну і тепер використовує балістику практично під час кожного обстрілу. Ця обставина знову породила дискусії про те, що Україні потрібно якомога більше ППО, яка справляється саме з цим типом ракет.

Що таке ЗРК Patriot, чому тільки ця установка може збити балістичну ракету і які країни можуть передати Україні ЗРК, - у матеріалі РБК-Україна .

Від початку літа Росія відчутно збільшила кількість масованих обстрілів. Російські повітряні сили б'ють по Україні всім, чим можуть - від дронів-камікадзе до ракет усіх типів та авіаційних бомб. Акцент робиться насамперед на кількості іранських "шахедів", їх тепер запускають сотнями, тож тривоги в українських містах можуть тривати всю ніч.

Масштабні комбіновані обстріли знову порушили питання про міцність української протиповітряної оборони. Особливу небезпеку становлять балістичні ракети - їх найважче збивати, і з цим завданням справляється, в основному, тільки ЗРК Patriot. Через інтенсивність обстрілів у західних ЗМІ знову почали говорити про те, що запаси ракет для ЗРК вичерпуються. Водночас президент США Дональд Трамп, розчарувавшись у риториці Кремля, пообіцяв допомогти Україні як з ракетами для Patriot, так і з самими ЗРК.

ЗРК "Patriot" – ворог балістики

Зенітний ракетний комплекс Patriot був розроблений в Америці ще в сімдесятих і виробляється підрядником RTX Corporation. Серцевиною системи є радар AN/MPQ-53 Patriot, на честь якого і названо сам комплекс. Patriot вважається системою протиповітряної оборони для ракет великої дальності.

Завдяки своїй радіолокаційній системі та ракетам-перехоплювачам ЗРК здатний перехоплювати балістику, що рухається низхідною траєкторією. Система відстежує її траєкторію на великій дальності і розраховує точку зустрічі, куди і прямує протиракета. Часто ракета-ціль знищується вже на невеликій відстані від землі через свою специфічну траєкторію польоту.

Patriot працює в автоматичному режимі, сам розраховує точку перехоплення, тобто людський фактор тут практично виключений. Однак росіяни працюють над модернізацією балістичних ракет, що ускладнює роботу американського ЗРК. За словами експертів, російські ракети вчаться обходити зони, де працює ППО і летять на малій висоті.

При цьому, за словами начальника управління комунікацій Повітряних Сил України Юрія Ігната, ворог ускладнює процес перехоплення ракет, але не робить його неможливим. Говорячи про такі унікальні системи, як зенітні ракетні комплекси Patriot, він зауважив, що вони здатні "працювати по аеродинамічних цілях (літаки, крилаті ракети) у радіусі до 150 км, і по балістичних ракетах - але тільки в радіусі кількох десятків кілометрів".

"Захистити великі території від "балістики" неможливо, враховуючи те, що Patriot у нас не так багато", - розповів Ігнат.

ЗРК Patriot (фото: Getty Images)

Тому прохання України до західних союзників забезпечити більшу кількість ЗРК для прикриття неба залишається актуальним увесь цей час.

Три роки з Patriot

За три роки війни Україна не раз просила у США, як у головного виробника Patriot, передати установки для захисту неба. Росія не відразу почала використовувати балістику в комбінованих обстрілах, і певний час кремлівська пропаганда наполегливо заявляла про ракети "Кинджал", які, нібито, взагалі нічим не можна збити. Обстановку нагнітали і регулярні тренувальні польоти винищувача МіГ-31 - носія "Кинджалів".

Перші повідомлення про те, що Україна отримає Patriot, прозвучали в березні 2023 року від президента Польщі Анджея Дуди. Потім у ЗМІ додали, що питання постачання вже майже вирішене, але сама поставка ще не відбулася. У квітні вже повідомили, що ЗРК в Україні, а в травні Patriot уперше збив аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал".

Тоді ж у травні росіяни здійснили один із масштабних комбінованих обстрілів і атакували Київ шістьма "Кинджалами". У Повітряних Силах повідомили, що всі 6 були збиті системою Patriot, яка довела свою ефективність проти балістики. Загалом за три з половиною роки війни Україні свої ЗРК передали США - три повні батареї і супутнє обладнання, Німеччина - три батареї і 4 пускові установки, Румунія - одну батарею і Нідерланди - кілька пускових установок. Ця інформація публікується у відкритих джерелах, але насправді точно дізнатися, скільки в Україні на сьогоднішній день ЗРК, неможливо - це конфіденційна інформація.

І сам комплекс, і ракети до нього дорогі. Одна система коштує близько 1 мільярда доларів, а одна ракета-перехоплювач - близько 4 мільйонів. Крім того, для утримання системи потрібен великий склад кваліфікованих фахівців, яких тренували спеціально для цього. Тому щоразу, коли Україна просила дати їй більше установок, у союзників ці прохання викликали дискусії, які найчастіше закінчувалися відмовою.

Зруйнований будинок у Києві після нічної атаки 17 червня (фото: Getty Images)

З постачанням ракет-перехоплювачів теж виникали проблеми. Через те, що тільки ці ракети здатні збивати балістику, їх наявність для України вкрай важлива. Відповідно, цей предмет став полем для різних політичних спекуляцій.

Коли в Америці повним ходом тривала виборча кампанія, республіканці тимчасово заблокували черговий пакет допомоги для України, в якому, зокрема, були боєприпаси для Patriot. Це призвело до того, що ворогу вдалося зруйнувати Трипільську ТЕЦ. У своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що ТЕЦ не вдалося захистити через те, що у Повітряних Сил банально закінчилися ракети для Patriot.

Зміна курсу Трампа

Коли до влади у США прийшов Дональд Трамп, він одразу ж заявив про те, що закінчить війну, посадивши Росію та Україну за стіл переговорів. Про те, що Америка буде далі допомагати Україні зі зброєю, не йшлося - Трамп продовжував надсилати до Києва пакунки з озброєнням, але тільки ті, які були затверджені його попередником Джо Байденом. На нові, здавалося, надій плекати не варто.

Поки Трамп намагався розв'язати питання дипломатично, Росія продовжувала обстрілювати Україну, застосовуючи дедалі більше дронів і оновленої балістики. Паралельно з цим президент Росії Володимир Путін переконував свого західного колегу, що виступає виключно за мир. Переговори не дали жодного відчутного для фронту результату - Москва не погоджувалася на довгострокове перемир'я і продовжувала висувати нереалістичні вимоги Києву.

У якийсь момент відмінності між словами і діями Кремля стали настільки помітними, що на них звернув увагу навіть Трамп, який увесь цей час висловлювався про Путіна досить компліментарно. Його риторика щодо російського президента змінилася під впливом безлічі факторів, але один із важливих - регулярні обстріли українських міст.

Про те, що Україні насамперед потрібна надійна ППО у великій кількості, Київ говорить на всіх рівнях і особливо з американською адміністрацією. Заяви накопичувалися, підкріплювалися регулярними російськими атаками і балістичними ракетами, які руйнують будинки і забирають життя людей. Зміна тону Трампа стала помітна на Саміті НАТО в Гаазі, коли українська журналістка Мирослава Пеца попросила президента США забезпечити Україну системами Patriot. Трамп виглядав зацікавленим і співчутливим.

Трамп і Зеленський на Саміті НАТО в Гаазі (фото: Getty Images)

Кілька тижнів президент США доволі критично висловлювався про Путіна, заявивши, нарешті, що розчарований у ньому. Після кількох розмов із Зеленським він повідомив, що постарається відправити в Україну ЗРК Patriot якомога швидше, і анонсував важливі заяви.

У понеділок, 14 липня, Дональд Трамп повідомив, що надішле в Україну ЗРК. Йшлося про 17 комплексів - рекордну кількість. З огляду на те, що для прикриття України треба близько 25 ЗРК, на думку експертів, 17 систем нададуть істотну допомогу і посилять українську ППО.

"Ми надішлемо Patriot, які їм дуже потрібні, тому що Путін дійсно здивував багатьох. Він добре говорить, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", - зазначив Трамп на прес-конференції.

Схему постачання військової допомоги, за словами Трампа, буде здійснено коштом європейських країн, і це ж стосується Patriot. При цьому, президент запевнив, що деякі системи надійдуть в Україну вже протягом кількох днів: "Кілька країн, які мають Patriot, збираються ними "обмінятися", і ми замінимо Patriot на ті, що є у них", - пояснив він.

Також Трамп повідомив, що є країна, яка поодинці може направити Україні всі 17 ЗРК, але що це за країна, уточнювати не став. Тим часом в адміністрації США також зазначили, що дозволять країнам НАТО віддати Україні свої запаси Patriot, а замість цього отримати нові системи від Штатів.

Сьогодні ЗРК на озброєнні у 19 країн - принаймні, ця інформація є у відкритих джерелах. Серед них США, Німеччина, Нідерланди, Японія, Іспанія, Польща, Швеція, Румунія, Південна Корея, Греція, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Єгипет, Йорданія і Тайвань.

Однією з перших про постачання Patriot для України заявила Німеччина. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, Берлін може підтримати Київ ще двома системами. Але це не станеться за кілька днів, підкреслив міністр.

До цього президент Зеленський повідомляв, що поділитися системою Patriot з Україною також готова Норвегія. Також допомогти Києву із закупівлею ЗРК погодилися Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада.

При цьому, за словами посла при НАТО Метью Вітакера, рішення США відправити Україні зброю, оплачену Альянсом - це сигнал Путіну.

"Ми надали вам шанс на мир. Президент Трамп є миротворцем. Але якщо ви хочете війни, ми будемо озброювати Україну, і Європа буде за це платити", - додав Вітакер.

Під час підготовки матеріалу було використано інформацію про ЗРК Patriot з відкритих джерел, заяви українських військових та американського істеблішменту.