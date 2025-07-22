Головна помилка зранку, яка руйнує ваші зуби: її роблять мільйони людей

Головна помилка зранку

Стоматолог повідомила, що роками сама припускалася поширеної помилки під час чищення зубів, і тепер закликає інших не повторювати її. За словами лікаря, проста зміна в ранковій рутині може мати значний вплив на здоров'я вашої усмішки.

Проблема, пояснює Патті Кабо, починається під час сну. Вночі pH ротової порожнини стає більш кислим, що створює ідеальні умови для розмноження бактерій. Саме цей дисбаланс є причиною неприємного ранкового запаху з рота.

Звертаючись до своїх глядачів із запитанням: "Ви чистите зуби до чи після сніданку?", вона заявила, що більшість, імовірно, робить ту саму помилку.

Стоматолог пояснила, що за ніч наша ротова порожнина досягає свого найбільш кислого стану.

"Ось чому наш подих неприємно пахне, коли ми прокидаємося. Я завжди чистила зуби після сніданку. Однак, все, що я робила, це ковтала бактерії, які накопичилися за ніч, до яких додавалися ще й бактерії зі сніданку. Моя мама, з іншого боку, чистила зуби до сніданку, але це теж не ідеальний варіант", - розповіла експертка.

Три кроки до здорової усмішки

Чому чистити зуби відразу після пробудження теж не варто?

"Чищення зубів одразу зранку може насправді зношувати вашу емаль", - попереджає стоматолог.

Тож який же правильний порядок дій?

Прокиньтеся і випийте склянку води

"Коли ви прокидаєтеся, перше, що ви повинні зробити, це випити склянку води. Роблячи це, ви допомагаєте нейтралізувати pH вашого рота і зменшити кислотність", - радить Кабо.

Почистіть зуби через 10 хвилин

Після цього зачекайте близько 10 хвилин, а потім почистіть зуби, щоб усунути бактерії, які накопичилися за ніч.

Поснідайте, а потім почистіть зуби знову

Після цього ви можете насолодитися своїм улюбленим сніданком, чи то йогурт, фрукти, тост, злаковий батончик або щось більш вишукане.

І останнє: почистіть зуби ще раз. Таким чином, ви починаєте свій день з повним шлунком і чистими зубами.

Зробивши цю просту зміну і включивши її у свою щоденну рутину, ви зможете значно захистити зубну емаль та зменшити ріст бактерій, що призведе до позитивних змін.