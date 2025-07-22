Главная ошибка с утра, которая разрушает ваши зубы: ее делают миллионы людей

Главная ошибка с утра

Стоматолог сообщила, что годами сама допускала распространенную ошибку во время чистки зубов, и теперь призывает других не повторять ее. По словам врача, простое изменение в утренней рутине может оказать значительное влияние на здоровье вашей улыбки.

Проблема, объясняет Патти Кабо, начинается во время сна. Ночью pH ротовой полости становится более кислым, что создает идеальные условия для размножения бактерий. Именно этот дисбаланс является причиной неприятного утреннего запаха изо рта.

Обращаясь к своим зрителям с вопросом: "Вы чистите зубы до или после завтрака?", она заявила, что большинство, вероятно, совершает ту же ошибку.

Стоматолог объяснила, что за ночь наша ротовая полость достигает своего наиболее кислого состояния.

"Вот почему наше дыхание неприятно пахнет, когда мы просыпаемся. Я всегда чистила зубы после завтрака. Однако, все, что я делала, это глотала бактерии, которые накопились за ночь, к которым добавлялись еще и бактерии с завтрака. Моя мама, с другой стороны, чистила зубы до завтрака, но это тоже не идеальный вариант", - рассказала эксперт.

Три шага к здоровой улыбке

Почему чистить зубы сразу после пробуждения тоже не стоит?

"Чистка зубов сразу утром может на самом деле изнашивать вашу эмаль", - предупреждает стоматолог.

Так какой же правильный порядок действий?

Проснитесь и выпейте стакан воды

"Когда вы просыпаетесь, первое, что вы должны сделать, это выпить стакан воды. Делая это, вы помогаете нейтрализовать pH вашего рта и уменьшить кислотность", - советует Кабо.

Почистите зубы через 10 минут

После этого подождите около 10 минут, а затем почистите зубы, чтобы устранить бактерии, которые накопились за ночь.

Позавтракайте, а затем почистите зубы снова

После этого вы можете насладиться своим любимым завтраком, будь то йогурт, фрукты, тост, злаковый батончик или что-то более изысканное.

И последнее: почистите зубы еще раз. Таким образом, вы начинаете свой день с полным желудком и чистыми зубами.

Сделав это простое изменение и включив его в свою ежедневную рутину, вы сможете значительно защитить зубную эмаль и уменьшить рост бактерий, что приведет к положительным изменениям.