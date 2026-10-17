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Головна мета ворога - тил і Київ: Андрій Коваленко пояснив, на що робить ставку Росія

13:17 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: Андрій Коваленко (скін відео)

Головною тактикою російських окупантів є тиск на тил і насамперед на столицю, оскільки у світосприйнятті росіян ключовим завданням є "кошмарити" Київ.

Про це заявив екс-керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Сил оборони України Андрій Коваленко в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

За його словами, комфорт, навчання та безпека дітей напряму впливають на моральний стан батьків. Будь-які загрози у цій сфері можуть підштовхнути людей до міграції, яка тягне за собою зміни умов життя і втрату роботи.

Це здатне викликати глибоку деморалізацію значної кількості громадян, що безпосередньо вплине на настрої в суспільстві - як щодо політичного курсу держави, так і щодо здатності до подальшого спротиву.

"Банальна енергетика вона не може досягнути цього. А от речі, які пов'язані з комфортом життя людей і саме дітей, можуть суттєво вплинути на настрої", - наголосив військовий.

Саму тому забезпечення комфорту і максимально можливої безпеки для дітей є пріоритетним завданням для Міністерства освіти, профільних відомств та місцевої влади, яка відповідає за облаштування бомбосховищ. Це критично важливо для того, щоб утримати людей.

Окрему увагу лейтенант Сил оборони звернув на проблему забезпечення безпеки у столиці.

"Перша ціль ворога - це Київ. Завжди. Тому що світосприйняття росіян - це кошмарити столицю. Як так вийшло, що в Києві немає мобільних укриттів, школи не можуть забезпечити навчальний процес, бо немає достатньо місця в укриттях - з цим треба щось робити", - додав він.

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