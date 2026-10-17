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Главная цель врага - тыл и Киев: Андрей Коваленко объяснил, на что делает ставку Россия

13:17 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: Андрей Коваленко (скин видео)

Главной тактикой российских окупантов является давление на тыл и прежде всего на столицу, поскольку в мировосприятии россиян ключевой задачей является "кошмарить" Киев.

Об этом заявил экс-руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Сил обороны Украины Андрей Коваленко в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА".

По его словам, комфорт, обучение и безопасность детей напрямую влияют на моральное состояние родителей. Любые угрозы в этой сфере могут подтолкнуть людей к миграции, которая влечет за собой изменение условий жизни и потерю работы.

Это способно вызвать глубокую деморализацию значительного количества граждан, что непосредственно повлияет на настроения в обществе - как по политическому курсу государства, так и по способности к дальнейшему сопротивлению.

"Банальная энергетика она не может достичь этого. А вот вещи, которые связаны с комфортом жизни людей и детей, могут существенно повлиять на настроения", - подчеркнул военный.

Именно поэтому обеспечение комфорта и максимально возможной безопасности для детей является приоритетной задачей для Министерства образования, профильных ведомств и местных властей, отвечающих за устройство бомбоубежищ. Это критически важно для того, чтобы удержать людей.

Особое внимание лейтенант Сил обороны обратил на проблему обеспечения безопасности в столице.

"Первая цель врага - это Киев. Всегда. Потому что мировосприятие россиян - это кошмарить столицу. Как так получилось, что в Киеве нет мобильных укрытий, школы не могут обеспечить учебный процесс, потому что нет достаточно места в укрытиях - с этим надо что-то делать", - добавил он.

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