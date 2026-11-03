Головна маркетингова подія для ТРЦ: як потрапити на UCSC MRKTNG AWARDS 2026

Уже 12 листопада ринок торговельної нерухомості та ритейлу зустрінеться на другій церемонії UCSC MRKTNG AWARDS 2026. Подія стане нагодою відзначити команди, які реалізували найуспішніші маркетингові проєкти у ТРЦ, побачити результати їхньої роботи та поспілкуватися з колегами з індустрії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз UCSC MRKTNG AWARDS 2026.
Українська Рада Торгових Центрів продовжує концепцію знайомства з культовими закладами столиці. Цього року майданчиком для зустрічі професійної спільноти стане BarmanDictat.
Початок реєстрації гостей - о 17:00.
UCSC MRKTNG AWARDS - це не лише оголошення результатів премії. На учасників також чекає можливість ближче познайомитися з роботами переможців і провести вечір у колі представників галузі.
Програма передбачає:
"UCSC MRKTNG AWARDS - це можливість побачити, наскільки багато цікавих і сильних проєктів створює український ринок навіть у непростих умовах. Запрошую колег долучитися до церемонії, підтримати індустрію та разом відзначити команди, чиї ідеї й робота формують її розвиток", - зазначає Максим Гаврюшин, голова Української Ради Торгових Центрів.
Продаж квитків на церемонію триває. Ціни на участь:
Кількість місць на заході обмежена, тому охочим відвідати церемонію варто подбати про квитки заздалегідь. Придбати квиток можна за посиланням.
Партнерами UCSC MRKTNG AWARDS 2026 виступають компанії ParkSystem та "Вісен Україна".
Раніше ми докладніше розповідали про церемонію нагородження професійної премії UCSC MRKTNG AWARDS 2026 та чому її варто відвідати.