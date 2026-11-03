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Головна маркетингова подія для ТРЦ: як потрапити на UCSC MRKTNG AWARDS 2026

15:59 03.11.2026 Вт
2 хв
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aimg Юлія Бойко
Церемонія UCSC MRKTNG AWARDS 2026 у Києві (фото: пресслужба заходу)

Уже 12 листопада ринок торговельної нерухомості та ритейлу зустрінеться на другій церемонії UCSC MRKTNG AWARDS 2026. Подія стане нагодою відзначити команди, які реалізували найуспішніші маркетингові проєкти у ТРЦ, побачити результати їхньої роботи та поспілкуватися з колегами з індустрії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз UCSC MRKTNG AWARDS 2026.

Де та коли відбудеться церемонія

Українська Рада Торгових Центрів продовжує концепцію знайомства з культовими закладами столиці. Цього року майданчиком для зустрічі професійної спільноти стане BarmanDictat.

Початок реєстрації гостей - о 17:00.

Програма вечора

UCSC MRKTNG AWARDS - це не лише оголошення результатів премії. На учасників також чекає можливість ближче познайомитися з роботами переможців і провести вечір у колі представників галузі.

Програма передбачає:

  • церемонію нагородження найкращих маркетингових кейсів українських ТРЦ;
  • відеопрезентації проєктів-переможців;
  • фуршет;
  • музичний супровід і шоу-програму;
  • благодійний аукціон;
  • нетворкінг та неформальне спілкування з представниками ринку торговельної нерухомості й ритейлу.

"UCSC MRKTNG AWARDS - це можливість побачити, наскільки багато цікавих і сильних проєктів створює український ринок навіть у непростих умовах. Запрошую колег долучитися до церемонії, підтримати індустрію та разом відзначити команди, чиї ідеї й робота формують її розвиток", - зазначає Максим Гаврюшин, голова Української Ради Торгових Центрів.

Як придбати квиток на UCSC MRKTNG AWARDS 2026

Продаж квитків на церемонію триває. Ціни на участь:

  • 5 000 грн - для членів УРТЦ з урахуванням знижки;
  • 10 000 грн - для інших представників ринку.

Кількість місць на заході обмежена, тому охочим відвідати церемонію варто подбати про квитки заздалегідь. Придбати квиток можна за посиланням.

Партнерами UCSC MRKTNG AWARDS 2026 виступають компанії ParkSystem та "Вісен Україна".

Раніше ми докладніше розповідали про церемонію нагородження професійної премії UCSC MRKTNG AWARDS 2026 та чому її варто відвідати.

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