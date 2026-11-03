Главное маркетинговое событие для ТРЦ: как попасть на UCSC MRKTNG AWARDS 2026

Где и когда состоится церемония

Украинская Рада Торговых Центров продолжает концепцию знакомства с культовыми заведениями столицы. В этом году площадкой для встречи профессионального сообщества станет Barman Dictat.

Начало регистрации гостей - в 17:00.

Программа вечера

UCSC MRKTNG AWARDS - это не только объявление результатов премии. Участников также ожидает возможность ближе познакомиться с работами победителей и провести вечер в кругу представителей отрасли.

Программа предусматривает:

церемонию награждения лучших маркетинговых кейсов украинских ТРЦ;

видеопрезентации проектов-победителей;

фуршет;

музыкальное сопровождение и шоу-программу;

благотворительный аукцион;

нетворкинг и неформальное общение с представителями рынка торговой недвижимости и ритейла.

"UCSC MRKTNG AWARDS - это возможность увидеть, как много интересных и сильных проектов создает украинский рынок даже в непростых условиях. Приглашаю коллег принять участие в церемонии, поддержать индустрию и вместе отметить команды, чьи идеи и работа формируют ее развитие", - отмечает Максим Гаврюшин, председатель Украинской Рады Торговых Центров.

Как приобрести билет на UCSC MRKTNG AWARDS 2026

Продажа билетов на церемонию продолжается. Цены на участие:

5 000 грн - для членов УРТЦ с учетом скидки;

- для членов УРТЦ с учетом скидки; 10 000 грн - для других представителей рынка.

Количество мест на мероприятии ограничено, поэтому желающим посетить церемонию следует позаботиться о билетах заранее. Приобрести билет можно по ссылке.

Партнерами UCSC MRKTNG AWARDS 2026 выступают компании ParkSystem и "Висен Украина".