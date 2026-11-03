Главное маркетинговое событие для ТРЦ: как попасть на UCSC MRKTNG AWARDS 2026

Уже 12 ноября рынок торговой недвижимости и ритейла встретится на второй церемонии UCSC MRKTNG AWARDS 2026. Событие станет возможностью отметить команды, которые реализовали самые успешные маркетинговые проекты в ТРЦ, увидеть результаты их работы и пообщаться с коллегами по индустрии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз UCSC MRKTNG AWARDS 2026.
Украинская Рада Торговых Центров продолжает концепцию знакомства с культовыми заведениями столицы. В этом году площадкой для встречи профессионального сообщества станет Barman Dictat.
Начало регистрации гостей - в 17:00.
UCSC MRKTNG AWARDS - это не только объявление результатов премии. Участников также ожидает возможность ближе познакомиться с работами победителей и провести вечер в кругу представителей отрасли.
Программа предусматривает:
"UCSC MRKTNG AWARDS - это возможность увидеть, как много интересных и сильных проектов создает украинский рынок даже в непростых условиях. Приглашаю коллег принять участие в церемонии, поддержать индустрию и вместе отметить команды, чьи идеи и работа формируют ее развитие", - отмечает Максим Гаврюшин, председатель Украинской Рады Торговых Центров.
Продажа билетов на церемонию продолжается. Цены на участие:
Количество мест на мероприятии ограничено, поэтому желающим посетить церемонию следует позаботиться о билетах заранее. Приобрести билет можно по ссылке.
Партнерами UCSC MRKTNG AWARDS 2026 выступают компании ParkSystem и "Висен Украина".
Ранее мы подробнее рассказывали о церемонии награждения профессиональной премии USCC MRKTNG AWARDS 2026 и почему ее стоит посетить.