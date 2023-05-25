Голови ще двох облгазів у "справі Фірташа" отримали підозру

"Фігурантами є голови правлінь АТ "Івано-Франківськгаз" і АТ "Сумигаз", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ їм повідомлено про підозру за ч 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Запобіжні заходи для п'ятьох фігурантів

Крім того, на підставі зібраної Службою безпеки доказової бази, керівникам окремих облгазів уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою або внесення відповідної застави, зокрема:

АТ "Закарпатгаз" - 169 млн грн;

АТ "Хмельницькгаз" - 228 млн грн;

АТ "Вінницягаз" - 186 млн грн;

АТ "Львівгаз" - 155 млн грн;

АТ "Дніпропетровськгаз" - 160 млн грн.

Схема Фірташа

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему привласнення державного газу на мільярди гривень.

Інфографіка (ssu.gov.ua)

За матеріалами слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали кошти, які передбачалися на закупівлю блакитного палива для обігріву осель українських громадян. За даними БЕБ, загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, за 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Тоді 9 фігурантам, включаючи Фірташа, було повідомлено про підозру. Щодо п’ятьох з них, які наразі переховуються від правосуддя за кордоном, вирішується питання про оголошення у міжнародний розшук. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.