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Главы еще двух облгазов по "делу Фирташа" получили подозрение

Фото: главы еще двух облгазов по "делу Фирташа" получили подозрение (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ сообщила о подозрении двум главам облгазов, фигурирующих в так называемом "деле Фирташа" - масштабной схеме подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа, связанного с хищением газа на миллиарды гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Фигурантами являются главы правлений АО "Ивано-Франковскгаз" и АО "Сумыгаз", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ им сообщено о подозрении по ч 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Меры пресечения для пяти фигурантов

Кроме того, на основании собранной Службой безопасности доказательной базы, руководителям отдельных облгазов уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или внесения соответствующего залога, в частности:

  • АО "Закарпатгаз" - 169 млн грн;
  • АО "Хмельницкгаз" - 228 млн грн;
  • АО "Винницагаз" - 186 млн грн;
  • АО "Львовгаз" - 155 млн грн;
  • АО "Днепропетровскгаз" - 160 млн грн.

Схема Фирташа

Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачила масштабную схему присвоения государственного газа на миллиарды гривен.

Инфографика (ssu.gov.ua)

По материалам следствия, чиновники "облгазов Фирташа" разворовывали средства, которые предусматривались на закупку голубого топлива для обогрева жилья украинских граждан. По данным БЭБ, общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, за 2016-2022 годы может составить более 18 млрд грн.

Тогда 9 фигурантам, включая Фирташа, было сообщено о подозрении. По пяти из них, которые сейчас скрываются от правосудия за границей, решается вопрос об объявлении в международный розыск. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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Служба безопасности Украины