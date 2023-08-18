Голові однієї з ВЛК у Києві оголосили підозру. Він допомагав "ухилянтам" втекти за кордон

Деталі справи

Він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ та начальника Голосіївського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких раніше викрили на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку на початку серпня 2023 року.

Фото: Затримання (dbr.gov.ua)

За розробленою організаторами схемою, голова ВЛК виготовляв чоловікам пакет фіктивних документів про, нібито, непридатність до військової служби та передавав їх своїм спільникам.

Ціна "послуги" для однієї особи становила 10 тисяч доларів. Під контролем правоохоронних органів задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів.

Що йому загрожує за це

Голові ВЛК повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

Наразі триває досудове слідство.

Інформація про цю схему

На початку серпня повідомлялось, що чиновник Київської міської військової адміністрації допомагав чоловікам за гроші втекти з України. Його затримали правоохоронці.

Пізніше у Києві затримали одного з районних воєнкомів. Він причетний масштабної схеми переправлення "ухилянтів" за кордон.