Допомагав ухилянтам втекти за кордон. ДБР затримало чиновника КМВА

Чиновник Київської міської військової адміністрації допомагав чоловікам за гроші втекти з України. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Чиновник КМВА також є начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ. Він організував схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

За даними слідства, "послуги" чиновника коштували 10 тисяч доларів. За ці гроші ухилянтам оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби. Правоохоронці зафіксували декілька випадків видачі підробних документів.

ДБР затримало чиновника "на гарячому" - під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за які він отримав 30 тисяч доларів.

Правоохоронці провели обшуку за місцем проживання, у районному територіальному центрі комплектування та Київській міській військовій адміністрації. Знайдено понад 48 тисяч доларів та 5 тисяч євро.

Попередня правова кваліфікація злочину - незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Чиновнику загрожує до 9 років в'язниці.

Зараз готується підозра фігуранту, а суд незабаром обере запобіжний захід.

Перевірки військкоматів

Нагадаємо, після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

Так, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову в армію. У рамках справи проведено майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей України.

Також нещодавно затримали начальника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка, який побив підлеглого, а його колега знімав знущання на камеру.

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