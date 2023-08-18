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Главе одной из ВВК в Киеве объявили подозрение. Он помогал "уклонистам" сбежать за границу

Фото: ГБР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава военно-врачебной комиссии одного из районных в городе Киеве военкоматов выдавал фиктивные справки о непригодности к военной службе. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали дела

Он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и начальника Голосеевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которых ранее разоблачили на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста в начале августа 2023 года.

Фото: Задержание (dbr.gov.ua)

По разработанной организаторами схеме, председатель ВВК изготавливал мужчинам пакет фиктивных документов о, якобы, непригодности к военной службе и передавал их своим сообщникам.

Цена "услуги" для одного человека составляла 10 тысяч долларов. Под контролем правоохранительных органов задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов.

Что ему угрожает за это

Председателю ВВК сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Информация об этой схеме

В начале августа сообщалось, что чиновник Киевской городской военной администрации помогал мужчинам за деньги сбежать из Украины. Его задержали правоохранители.

Позже в Киеве задержали одного из районных военкомов. Он причастен масштабной схеме переправки "уклонистов" за границу.

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КиевГБРкоррупция