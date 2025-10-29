ua en ru
Головна » Новини » Політика

Голови громад України поділяться з ЄС досвідом допомоги ЗСУ та роботи в умовах війни, - Кличко

Україна, Середа 29 жовтня 2025 13:47
Голови громад України поділяться з ЄС досвідом допомоги ЗСУ та роботи в умовах війни, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Місцеве самоврядування в Україні має унікальний досвід із забезпечення життєдіяльності громад та допомоги збройним силам в умовах повномасштабної війни.

Як пише РБК-Україна, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу в Раді Європи на дебатах "Підготовка європейських міст і регіонів до кризових ситуацій у сфері безпеки".

За його словами, щоб поділитися цим досвідом з ЄС, Асоціація міст України активно працює над створенням партнерств українських і європейських муніципалітетів.

"Місцеве самоврядування відіграє велику роль у захисті держави, у забезпеченні життєдіяльності громад, у допомозі збройним силам. І ми в Україні сьогодні маємо унікальний досвід, яким готові ділитися з європейськими громадами. Тому Асоціація міст України активно працює над створенням партнерств українських і європейських муніципалітетів", - заявив Віталій Кличко.

Разом із тим він наголосив - щоб уникнути повномасштабної війни в Європі, країнам ЄС необхідно без зволікань підтримувати Україну зброєю, фінансами та дипломатичними засобами.

"Європа повинна розуміти, що вона теж є мішенню оскаженілого агресора. Тому найголовніше завдання для наших партнерів сьогодні - допомогти Україні всіма можливими засобами - і зброєю, і фінансово, і дипломатично. Без зволікань! Оскільки кривавих варварів сьогодні стримує Україна, нам потрібна допомога партнерів. Щоб убезпечити Європу, убезпечити демократичний світ", - наголосив Віталій Кличко.

Крім того, мер Києва подякував кожній країні, уряду та місту, які допомагають Україні боротися з окупантами, а також партнерам за допомогу у звільненні з полону українських мерів та інших посадовців органів місцевого самоврядування.

За словами Віталія Кличка, з початку вторгнення звільнено 55 людей, однак троє мерів досі залишаються в полоні.

