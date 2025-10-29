Главы громад Украины поделятся с ЕС опытом помощи ВСУ и работы в условиях войны, - Кличко

Местное самоуправление в Украине имеет уникальный опыт по обеспечению жизнедеятельности громад и помощи вооруженным силам в условиях полномасштабной войны.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в Совете Европы на дебатах "Подготовка европейских городов и регионов к кризисным ситуациям в сфере безопасности".

По его словам, чтобы поделиться этим опытом с ЕС, Ассоциация городов Украины активно работает над созданием партнерств украинских и европейских муниципалитетов.

"Местное самоуправление играет большую роль в защите государства, в обеспечении жизнедеятельности общин, в помощи вооруженным силам. И мы в Украине сегодня имеем уникальный опыт, которым готовы делиться с европейскими общинами. Поэтому Ассоциация городов Украины активно работает над созданием партнерств украинских и европейских муниципалитетов", - заявил Виталий Кличко.

Вместе с тем он подчеркнул - чтобы избежать полномасштабной войны в Европе, странам ЕС необходимо без промедлений поддерживать Украину оружием, финансами и дипломатическими средствами.

"Европа должна понимать, что она тоже является мишенью взбешенного агрессора. Поэтому самая главная задача для наших партнеров сегодня - помочь Украине всеми возможными средствами - и оружием, и финансово, и дипломатически. Без промедлений! Поскольку кровавых варваров сегодня сдерживает Украина, нам нужна помощь партнеров. Чтобы обезопасить Европу, обезопасить демократический мир", - подчеркнул Виталий Кличко.

Кроме того, мэр Киева поблагодарил каждую страну, правительство и город, которые помогают Украине бороться с оккупантами, а также партнеров за помощь в освобождении из плена украинских мэров и других должностных лиц органов местного самоуправления.

По словам Виталия Кличко, с начала вторжения освобождено 55 человек, однако трое мэров до сих пор остаются в плену.