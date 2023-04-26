Голови Генштабів країн НАТО в травні обговорять війну в Україні
Найвищий військовий орган НАТО й Військовий комітет готується зібратись на особисте засідання в Брюсселі вже 10 травня. Планують обговорити війну на території України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.
Зазначається, що на засідання головуватиме голова Військового комітету адмірал Роб Бауер. Зокрема до обговорень будуть залучені:
- верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі;
- Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації генерал Філіп Лавінь.
"Засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників Генеральних штабів дасть змогу 32 начальникам Генеральних штабів зустрітись і обговорити питання стратегічної важливості для Альянсу", - пише пресслужба.
Які питання обговорять під час засідання:
- генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету під час першого засідання для обговорень ключових пріоритетів і викликів Альянсу.
- під час другого засідання голови Генштабів порушать питання війни на території України, ситуацію на місцях і подальшу підтримку України з боку НАТО і членів Альянсу.
- третє засідання буде присвячене посиленню сил і засобів стримування і оборони Альянсу напередодні рішень Вільнюського саміту і після нього.
- під час четвертого й п'ятого засідання Військовий комітет надасть додаткові вказівки й рекомендації щодо перебудови оборонних сил і засобів НАТО.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує прийняття амбітних рішень щодо майбутнього вступу України в НАТО під час майбутнього саміту Альянсу в Вільнюсі.
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