Главы Генштабов стран НАТО в мае обсудят войну в Украине

Высший военный орган НАТО и Военный комитет готовятся собраться на личное заседание в Брюсселе уже 10 мая. Планируется обсудить войну на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Отмечается, что на заседании будет председательствовать глава Военного комитета адмирал Роб Бауэр. В частности, к обсуждениям будут привлечены:

верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи;

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь.

"Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников Генеральных штабов позволит 32 начальникам Генеральных штабов встретиться и обсудить вопросы стратегической важности для Альянса", - пишет пресс-служба.

Какие вопросы обсудят во время заседания: