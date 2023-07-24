У голови Державної судової адміністрації проводять обшуки

За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисяч доларів США, з яких 5 тисяч доларів США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тисячі доларів США - залишені собі за посередницькі послуги.

Надалі Сальніков обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови.

Однак після викриття НАБУ і САП ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні неправомірної вигоди поведінка голови ДСА різко змінилася - він почав ухилятися від вирішення питання, не маючи наміру повертати отриману ним неправомірну вигоду.

Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня колишнього голову Верховного суду спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав дострокове припинення повноважень підозрюваного. Пізніше його звільнили з посади.

18 травня суд вирішив обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави, який продовжували вже кілька разів.

Детальніше про Князєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.