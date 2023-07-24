У главы Государственной судебной администрации проводят обыски

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и САП.
По данным следствия, действующий глава ГСА еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тысячи долларов США, из которых 5 тысяч долларов США должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тысячи долларов США - оставлены себе за посреднические услуги.
В дальнейшем Сальников обещал помочь в вынесении решения судьями Верховного Суда, в том числе и через привлечение до этого его бывшего председателя.
Однако после разоблачения НАБУ и САП экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева на получении неправомерной выгоды поведение главы ГСА резко изменилось - он начал уклоняться от решения вопроса, не намереваясь возвращать полученную им неправомерную выгоду.
Детективы проводят обыск по месту работы председателя ГСА Украины. Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.
Дело Князева
Напомним, 15 мая бывший глава Верховного суда был пойман на взятке в размере 2,7 млн долларов.
Уже на следующий день пленум Верховного суда поддержал досрочное прекращение полномочий подозреваемого. Позже его уволили с должности.
18 мая суд решил избрать ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога, которую продлевали уже несколько раз.
Более детально о Князеве можете узнать в материале РБК-Украина.
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