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Голова Запорізької ОВА розповів, кого вважатимуть колаборантом

Фото: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Більшість українців у Запорізькій області чекають на звільнення. Але люди, які пішли на співпрацю з російською федерацією, будуть вважатися колаборантами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Якщо людина не співпрацювала з російською федерацією і не надавала окупантам будь-яку допомогу, не була їхнім працівником, не підписувала якісь їхні рішення тощо, якщо це цивільна людина, яка просто, наприклад, отримувала пенсію - то така людина не буде вважатися колаборантом. А люди, які співпрацюють з росією, будуть вважатися колаборантами",- сказав він.

Малашко вважає, що вчитель, який навчає дітей за російською програмою, може бути колаборантом. "На мою особисту думку - авжеж, і він чи вона має понести за це покарання. Як я пригадую, на сьогодні вже є законопроект, в якому передбачено більш чітке визначення колабораціонізму", - додав він.

Водночас голова Запорізької ОВА переконаний, що отримання російського паспорту не буде розглядатися як колабораціонізм.

"Ні. Якщо людина не співпрацювала з так званими органами влади російської федерації - вона не буде вважатися колаборантом. Правоохоронні органи мають достатньо доказів, хто колаборант - хто не колаборант, хто співпрацював - хто не співпрацював. Це велика робота, яка проводиться щодня, в тому числі через різні джерела інформації", - сказав він.

Позиція омбудсмана з прав людини

Раніше омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що отримання російського паспорта на окупованих територіях України не буде вважатися злочином.

Лубінець також порадив українцям в окупації брати російські паспорти, якщо це допоможе зберегти здоров'я та життя.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області".

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колаборантокупанція