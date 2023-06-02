Глава Запорожской ОВА рассказал, кого будут считать коллаборантом

"Если человек не сотрудничал с российской федерацией и не оказывал оккупантам какую-либо помощь, не был их работником, не подписывал какие-либо их решения и т.д., если это гражданский человек, который просто, например, получал пенсию - то такой человек не будет считаться коллаборантом. А люди, которые сотрудничают с россией, будут считаться коллаборантами", - сказал он.

Малашко считает, что учитель, обучающий детей по российской программе, может быть коллаборантом. "По моему личному мнению - конечно, и он или она должны понести за это наказание. Как я помню, на сегодняшний день уже есть законопроект, в котором предусмотрено более четкое определение коллаборационизма", - добавил он.

В то же время глава Запорожской ОВА убежден, что получение российского паспорта не будет рассматриваться как коллаборационизм.

"Нет. Если человек не сотрудничал с так называемыми органами власти российской федерации - он не будет считаться коллаборантом. У правоохранительных органов достаточно доказательств, кто коллаборант - кто не коллаборант, кто сотрудничал - кто не сотрудничал. Это большая работа, которая проводится ежедневно в том числе через разные источники информации", - сказал он.

Позиция омбудсмана по правам человека

Ранее омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что получение российского паспорта на оккупированных территориях Украины не будет считаться преступлением.

Лубинец также посоветовал украинцам в оккупации брать российские паспорта, если это поможет сохранить здоровье и жизнь.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области ".