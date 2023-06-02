Глава Запорожской ОВА рассказал, кого будут считать коллаборантом

Большинство украинцев в Запорожской области ждут освобождения. Но люди, пошедшие на сотрудничество с российской федерацией, будут считаться коллаборантами.
Об этом в интервью РБК-Україна рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Если человек не сотрудничал с российской федерацией и не оказывал оккупантам какую-либо помощь, не был их работником, не подписывал какие-либо их решения и т.д., если это гражданский человек, который просто, например, получал пенсию - то такой человек не будет считаться коллаборантом. А люди, которые сотрудничают с россией, будут считаться коллаборантами", - сказал он.
Малашко считает, что учитель, обучающий детей по российской программе, может быть коллаборантом. "По моему личному мнению - конечно, и он или она должны понести за это наказание. Как я помню, на сегодняшний день уже есть законопроект, в котором предусмотрено более четкое определение коллаборационизма", - добавил он.
В то же время глава Запорожской ОВА убежден, что получение российского паспорта не будет рассматриваться как коллаборационизм.
"Нет. Если человек не сотрудничал с так называемыми органами власти российской федерации - он не будет считаться коллаборантом. У правоохранительных органов достаточно доказательств, кто коллаборант - кто не коллаборант, кто сотрудничал - кто не сотрудничал. Это большая работа, которая проводится ежедневно в том числе через разные источники информации", - сказал он.
Ранее омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что получение российского паспорта на оккупированных территориях Украины не будет считаться преступлением.
Лубинец также посоветовал украинцам в оккупации брать российские паспорта, если это поможет сохранить здоровье и жизнь.
Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области ".
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