Голова військового комітету НАТО дав оцінку розміру та якості російської армії

"Якість цих сил знизилася", - сказав Бауер.

Він вказав на стан оснащення сил та рівень підготовки солдатів.

"Наразі росіяни не становлять тієї загрози, що була в лютому 2022 року, тому ми маємо небагато часу, щоб підготуватися", - сказав він, додавши, що це означає нарощування інвестицій в оборонну промисловість.

Російська армія

Нагадаємо, Володимир Путін своїм указом розпорядився збільшити чисельність російської армії на 180 тисяч до 1,5 млн. осіб з 1 грудня 2024 року.

За даними джерела в Генштабі ЗСУ, російське угруповання в Україні зараз налічує близько 574-575 тисяч особового складу. Москва хотіла довести її чисельність до кінця цього року до 690 тисяч осіб, проте насамперед через великі втрати їм це не вдалося.

В даний час у Курській області знаходиться 11-тисячне угруповання солдатів КНДР. Загалом російське угрупування в Курській області налічує зараз 59 тисяч.

З початку війни Росія втратила понад 700 тисяч людей убитими та пораненими. За даними британської розвідки, у жовтні середньодобові втрати російських військ у війні в Україні досягли нового максимуму.