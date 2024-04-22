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Голова управління розвідки генштабу Ізраїлю йде у відставку: в чому причина

Фото: Аарон Халіва, голова управління розвідки генерального штабу Ізраїля (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін

Голова управління розвідки генерального штабу Ізраїля Аарон Халіва подав заяву про відставку. Його рішення пов'язане з нападом ХАМАСу на країну 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ).

Як відзначає ЦАХАЛ, Халіва вже подав заяву про звільнення. Відповідно до рішення, яке було узгоджено з начальником генерального штабу Ізраїля та схвалено головою Міністерства оборони країни, голова управління розвідки генштабу піде у відставку після обрання його наступника

"Начальник Генштабу подякував генерал-майору Аарону Халіві за його 38-річну службу в ЦАХАЛі, під час якої він зробив значний внесок у забезпечення безпеки Держави Ізраїль як бойовий солдат і командир", - додає Армія оборони Ізраїля.

ЦАХАЛ додає, що Халіва несе відповідальність за події 7 жовтня як керівник управління розвідки генерального штабу

Атака ХАМАСу на Ізраїль 

Бойовики ХАМАСу, як й згадувалось вище, атакували Ізраїль 7 жовтня, що призвело до численних жертв та викрадень цивільних та військових. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію з метою ліквідацію ХАМАСу та ввів війська в Сектора Газа. 

Як відзначав в березні прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху, Ізраїль вже близький до завершення бойових дій. Водночас ЦАХАЛ планує продовжити наступ на Рафах, що викликає занепокоєння у Єгипту та Сполучених Штатів Америки (США). 

Також 7 квітня Армія оборони Ізраїлю вивела майже всі свої війська з південної частини Сектору Газа. Як пізніше пояснили у Білому домі, рішення було пов'язане з проведенням переоснащення особового складу та для відпочинку.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа