Голова "Укрзалізниці" написав заяву про відставку

"До наглядової ради АТ "Укрзалізниця" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Лященко очолив "Укрзалізницю" у березні 2023 року, і цей строк мав тривати два роки до березня 2025 року. Він прийшов на посаду замість Олександра Камишіна, який тоді очолив Міністерство стратегічних галузей промисловості.

До призначення головою УЗ Лященко був членом правління підприємства за фінансовим напрямом.