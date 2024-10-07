Глава "Укрзализныци" написал заявление об отставке

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко покидает должность. Он написал заявление об увольнении.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится на сайте "Укрзализныци".
"В наблюдательный совет АО "Укрзализныця" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления. Наблюдательный совет намерен рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами", - говорится в заявлении.
Напомним, Лященко возглавил "Укрзализныцю" в марте 2023 года, и этот срок должен был длиться два года до марта 2025 года. Он вступил в должность вместо Александра Камышина, который тогда возглавил Министерство стратегических отраслей промышленности.
До назначения главой УЗ Лященко был членом правления предприятия по финансовому направлению.
Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что Александр Камышин назначен членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога". Перед этим он возглавлял Министерство по стратегическим отраслям промышленности.
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