Глава "Укрзализныци" написал заявление об отставке

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

"В наблюдательный совет АО "Укрзализныця" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления. Наблюдательный совет намерен рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами", - говорится в заявлении.

Напомним, Лященко возглавил "Укрзализныцю" в марте 2023 года, и этот срок должен был длиться два года до марта 2025 года. Он вступил в должность вместо Александра Камышина, который тогда возглавил Министерство стратегических отраслей промышленности.

До назначения главой УЗ Лященко был членом правления предприятия по финансовому направлению.