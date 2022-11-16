Голова ЦРУ провів переговори з Дудою після інциденту з ракетою

Директор ЦРУ Вільям Бернс приїхав із візитом до Варшави. Він провів переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бюро національної безпеки Польщі Яцека Сіверу у Twitter.
"Ввечері Президент Анджей Дуда поговорив з головою ЦРУ Вільямом Бернсом, який перебуває у Варшаві після візитів до Анкари та Києва. Розмова стосувалася спільної ситуації з безпекою, випливав контекст останніх подій. Сьогодні багато роботи на лінії Польща - США", - написав Сівер.
Нагадаємо, вчора, 15 листопада, польські ЗМІ повідомляли про ракетний удар РФ по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону з Україною. Внаслідок атаки загинули люди.
Пізніше Дуда заявив, що ракета могла бути випущена українськими силами ППО, які намагалися відбити атаку росіян.
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