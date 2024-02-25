Голова СБУ про вибухи на нафтопереробних об'єктах РФ: це наші законні цілі

"Сьогодні у нас багато трофеїв і робота безпілотниками розділена на декілька зон: це лінія фронті і 20 км вглиб, 20-40 км, 40-120 км, і 120 км +. Всі ви свідки, скільки об'єктів ворога уражено", - розповів голова СБУ.

За його словами, за останні два місяці було уражено велику кількість нафтопереробних потужностей ворога. По суті, спецслужбам вдалося на 1/3 скоротити експорт нафтопродуктів.

"55% їх військового бюджету - це валютна виручка від експорту нафтопродуктів. Це наші законні цілі", - сказав Малюк.

Що цьому передувало

Цієї ночі у російському Липецьку пролунали вибухи, а росіяни відразу поскаржилися на атаку дронів.

Пізніше у мережі повідомили, що на території місцевого металургійного комбінату спалахнула пожежа. Крім того, момент вибуху потрапив на відео.

Губернатор Липецької області підтвердив пожежа на комбінаті, але стверджував, що постраждалих немає.

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