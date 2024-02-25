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Глава СБУ о взрывах на нефтеперерабатывающих объектах РФ: это наши законные цели

Фото: глава СБУ Василий Малюк (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Спецслужбам удалось в последние несколько месяцев значительно сократить экспорт российских нефтепродуктов. А нефтеперерабатывающие мощности РФ являются законными целями СБУ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в кулуарах на форуме "Украина. Год 2024" сказал руководитель СБУ Василий Малюк.

"Сегодня у нас много трофеев и работа беспилотниками разделена на несколько зон: это линия фронта и 20 км вглубь, 20-40 км, 40-120 км, и 120 км+. Все вы свидетели, сколько объектов врага поражено", - рассказал глава СБУ.

По его словам, за последние два месяца было поражено большое количество нефтеперерабатывающих мощностей врага. По сути спецслужбам удалось на 1/3 сократить экспорт нефтепродуктов.

"55% их военного бюджета – это валютная выручка от экспорта нефтепродуктов. Это наши законные цели", – сказал Малюк.

Что этому предшествовало

Этой ночьюв российском Липецке раздались взрывы, а россияне сразу пожаловались на атаку дронов.

Позже в сети сообщили, что на территории местного металлургического комбината вспыхнул пожар. Кроме того момент взрыва попал на видео.

Губернатор Липецкой области подтвердил пожар на комбинате, но утверждал, что пострадавших нет.

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