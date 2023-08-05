Голова СБУ про атаки на кораблі РФ: проводяться у водах України і є законними

"Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того - такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними", - сказав Василь Малюк.

Він порадив росіянам покинути територіальні води України та нашу землю для припинення подібної "бавовни".

Атака на "Оленегорский горняк"

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня у районі порту Новоросійсь у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Міноборони РФ поскаржилося на атаку морських дронів.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що СБУ провела спецоперацію у бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

Підрив танкера SIG

Цієї ночі вже у районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що дронами атакований великий нафтовий танкер РФ SIG. Джерела зі Служби безпеки підтвердили це у коментарі РБК-Україна.

За попередньою інформацією, російський танкер був добре навантажений паливом, тож "феєрверк" було видно здалеку. Спецоперацію провели СБУ спільно з ВМС.

Попередження України

Після виходу РФ з "зернової угоди" Міноборони України попередило, що всі кораблі, які йтимуть до російських портів або портів на тимчасово окупованих територіях, будуть розглядатися як ті, що перевозять воєнні вантажі.

Українські військові натякнули, що Сили оборони мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі.

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