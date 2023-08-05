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Глава СБУ об атаках на корабли РФ: проводятся в водах Украины и являются законными

Фото: глава СБУ Василий Малюк (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Недавние атаки дронов на российские корабли проводились в территориальных водах Украины. Поэтому они полностью законны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

"Любая "бавовна", происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", - сказал Василий Малюк.

Он посоветовал россиянам покинуть территориальные воды Украины и нашу землю для прекращения подобной "бавовны".

Атака на "Оленегорский горняк"

Напомним, в ночь на 4 августа в районе порта Новороссийск в Краснодарском крае РФ раздались взрывы. Минобороны РФ пожаловалось на атаку морских дронов.

Источники РБК-Украина подтвердили, что СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк ".

Подрыв танкера SIG

Этой ночью уже в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы. Позже стало известно, что дронами атакован крупный нефтяной танкер РФ SIG. Источники из Службы безопасности подтвердили это в комментарии РБК-Украина.

По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что "фейерверк" был виден издалека. Спецоперацию провели СБУ совместно с ВМС.

Предупреждение Украины

После выхода РФ из "зерновой сделки" Минобороны Украины предупредило, что все корабли, идущие в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Украинские военные намекнули, что Силы обороны обладают необходимыми средствами для отражения российской агрессии на море.

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