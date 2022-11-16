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Голова Рахункової палати після підозри НАБУ написав заяву про відставку

Фото: Валерій Пацкан, голова Рахункової палати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. Це сталося після того, як НАБУ оголосило йому про підозру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Рахункової палати Валерія Пацкана.

Як відзначив Пацкан, Рахункова палата запланувала аудит щодо оборонної, безпекової, антикорупційної й правоохоронної сфери. За його словами, війна зжирає мільярди й наразі важливо перевіряти, чи не допомагають їй у цьому деякі з посадовців.

"Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими. З "гостинцем" - вручили підозру мені як ініціатору перевірки", - пояснив Пацкан.

Пацкан переконаний у тому, що підозра від НАБУ, є нібито політичним розбиранням.

Як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, сьогодні очікувалось засідання Бюджетного Комітет ВРУ, під час якого планували проголосувати за звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати.

"Інтрига у тому, що заява була потім відкликана. І кворум Комітету не зібрався. Засідання не відбулося. Значить, не всі кадрові будуть на цьому тижні", - пише нардеп.

Фото: Голову Рахункової палати після підозри НАБУ написав заяву про відставку (t.me/yzheleznyak)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що НАБУ повідомило про підозру голові Рахункової палати Валерію Пацкану щодо незаконного одержання компенсації за житло.

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