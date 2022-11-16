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Глава Счетной палаты после подозрения НАБУ написал заявление об отставке

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Среда 16 ноября 2022 15:27
Глава Счетной палаты после подозрения НАБУ написал заявление об отставке Фото: Валерий Пацкан, глава Счетной палаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. Это произошло после того, как НАБУ объявило ему о подозрении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Счетной палаты Валерия Пацкана.

Как отметил Пацкан, Счетная палата запланировала аудит по оборонной, безопасности, антикоррупционной и правоохранительной сфере. По его словам, война сжирает миллиарды и сейчас важно проверять, не помогают ли ей в этом некоторые из чиновников.

"Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми. С "гостинцем" - вручили подозрение мне как инициатору проверки", - пояснил Пацкан.

Пацкан убежден в том, что подозрение от НАБУ является якобы политической разборкой.

Как утверждает народный депутат Ярослав Железняк, сегодня ожидалось заседание Бюджетного Комитета ВРУ, во время которого планировали проголосовать за увольнение Пацкана с должности главы Счетной палаты.

"Интрига в том, что заявление было потом отозвано. И кворум Комитета не собрался. Заседание не состоялось. Значит, не все кадровые будут на этой неделе", - пишет нардеп.

Фото: Председателя Счетной палаты после подозрения НАБУ написал заявление об отставке (t.me/yzheleznyak)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что НАБУ сообщило о подозрении главе Счетной палаты Валерию Пацкану касаемо незаконного получения компенсации за жилье.

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Счетная палата
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