Глава Совфеда РФ прилетела в Швейцарию: в МИД напомнили, что ее место в Гааге
Глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко вчера, 27 июля, прилетела в Швейцарию. Она должна быть на скамье подсудимых.
Об этом сказано в заявлении спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Facebook.
"Место Матвиенко - на скамье подсудимых, а не на международных конференциях. Ее допуск в Женеву позорен и не должен был состояться. Геноцидная Матвиенко несет персональную ответственность за преступление агрессии и последующие зверства после публичного одобрения введения российских вооруженных сил на территорию Украины", - подчеркнул Тихий.
Он призвал всех участников конференции, на которую она приехала, избегать пожимания ей руки, которая "покрыта украинской кровью".
"Мы продолжим без устали работать над другой поездкой Валентины Матвиенко, которой она действительно заслуживает, в Гаагу, где вскоре начнет свою работу Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины", - добавил спикер МИД.
Скандальное заявление Матвиенко
Напомним, ранее глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко подтвердила, что Россия не собирается идти на уступки для завершения войны с Украиной.
В частности, она обещала, что Москва не отступит от своих требований, которые озвучивала в Стамбуле в 2022 году, "ни на йоту".
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