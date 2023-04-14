Голова Пентагону Остін наказав передивитись механізм доступу до розвідданих

Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних після арешту військовослужбовця Національної гвардії ВПС, підозрюваного у зливі даних Пентагону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Остіна, перевірка проводитиметься заступником міністра оборони з розвідки та безпеки. Він також вивчить "процедури підзвітності та контролю в Департаменті, щоб інформувати Пентагон про зусилля щодо запобігання повторенню подібних інцидентів".
"Як міністр оборони я також без вагань вживу будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни", - заявив Остін.
Нагадаємо, минулого тижня в мережу виклали секретні документи США, де йшлося про Україну та її підготовку до контрнаступу.
Підозрюваного у зливі Джека Тейшейру затримали в четвер, 13 квітня. Суд над ним відбудется вже 14 квітня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.