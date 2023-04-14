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Голова Пентагону Остін наказав передивитись механізм доступу до розвідданих

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних після арешту військовослужбовця Національної гвардії ВПС, підозрюваного у зливі даних Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Остіна, перевірка проводитиметься заступником міністра оборони з розвідки та безпеки. Він також вивчить "процедури підзвітності та контролю в Департаменті, щоб інформувати Пентагон про зусилля щодо запобігання повторенню подібних інцидентів".

"Як міністр оборони я також без вагань вживу будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни", - заявив Остін.

Нагадаємо, минулого тижня в мережу виклали секретні документи США, де йшлося про Україну та її підготовку до контрнаступу.

Підозрюваного у зливі Джека Тейшейру затримали в четвер, 13 квітня. Суд над ним відбудется вже 14 квітня.

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