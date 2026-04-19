Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Голова патрульної поліції подав у відставку після стрілянини в Києві

16:54 19.04.2026 Нд
2 хв
Патрульні, які прибули на місце стрілянини, втекли після пострілів
aimg Дмитро Левицький
Фото: Євгеній Жуков, генерал поліції (patrolpolice.gov.ua)

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які вчора прибули на місце стрілянини, але втекли після пострілів.

"Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо", - оголосив Жуков під час пресконференції щодо стрілянини.

Жуков також прокоментував дії патрульних під час стрілянини. За його словами, вони вчинили "непрофесійно та недостойно".

"Вони погано зорієнтувалися та залишили у небезпеці поранених цивільних людей. Дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено і всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які є начальниками у цих двох поліцейських", - сказав він.

Водночас голова Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що Жукову "знайдуть якусь іншу посаду".

"Можливо, вона буде пов'язана з допомогою саме щодо війни", - уточнив очільник Нацполу.

Стрілянина в Києві та скандал з поліцейськими

Ввечері суботи, 18 квітня, озброєний карабіном чоловік влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва. Він застрелив п'ятьох людей на вулиці, а потім забарикадувався в супермаркеті "Велмарт". Вже у супермаркеті стрілок вбив ще одну людину - одного із заручників.

Стрілка ліквідували спецпризначенці поліції під час штурму. Ним виявився уродженець Москви 58-річний Дмитро Васильченков. Всі подробиці трагедії у Голосіївському районі Києва, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Вже вранці неділі, 19 квітня, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як двоє патрульних, які прибули на місце події, втікають після почутих пострілів.

Відразу ж після цього голова МВС Ігор Клименко доручив провести розслідування дій правоохоронців, а генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про порушення кримінальної справи.

Крім того, після стрілянини в Києві голова МВС виступив за право цивільних на збройний самозахист. Він анонсував, що законопроєкт про короткоствольну вогнепальну зброю допрацюють для фінального розгляду в парламенті.

Більше по темі:
КиївМіністерство внутрішніх справ УкраїниНаціональна поліціяПоліція Києва