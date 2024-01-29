Голова НБУ зробив заяву щодо курсу долара до гривні

"Курсова стійкість як пріоритет залишається. Натомість попит і пропозиція, саме вони повинні визначати і обсяги і глибину і курсову ситуацію. І ми протягом чотирьох місяців гнучкого курсоутворення забезпечуємо це досить чітко: курсова стійкість і відповідно - тенденція", - сказав він.

За його словами, НБУ задекларував позицію про те, що курс повинен ходити в обидва боки.

"Ми за період курсової гнучкості відчули і девальваційний тренд і девальваційний тренд. Але зверніть увагу: до нас повернулося відчуття сезонності. Чому ні? Сезонність впливає на курсові настрої. Добре", - сказав Пишний.

Як зазначив голова НБУ, перехід від ревальвації до девальвації відбувся "без жодної паніки, із повним розумінням ситуації, і зараз бачимо, що курс дійсно коливається в обидва боки".

"Відбулося насправді оце дихання. Ми відпустили цей турнікет, але при цьому тримаємо повністю контроль над усіма показниками життєдіяльності цього економічного організму", - додав Пишний.

Гнучкий курс

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.

Спочатку курс впав до 36,03 грн/долар. Потім офіційний курс долара до кінця грудня 2023 року зріс грн/долар до 3,98 грн/долар.

На початку січня офіційний курс оновив черговий максимум - 38,11 грн/долар. Однак потім курс почав знижуватися. Зараз він коштує 37,78.

Фінансові аналітики у січні 2024 року прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 40,29 грн/долар. Крім того, банкіри прогнозують курс 41,31 грн/долар.