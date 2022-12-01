Голова НБУ відповів, чи є підстави для зміни фіксованого курсу гривні до долара

"Наразі ми не бачимо підстав для перепривʼязки курсу, однак і повернення до плавання вважаємо передчасним. Це не означає, що поточна прив’язка - це назавжди. Рано чи пізно ми повернемося і до плаваючого курсу, і до інфляційного таргетування, але тоді, коли це буде дійсно доречно", - сказав він.

При цьому він зазначив, що "фіксований курс - це теж відхід від ринкових принципів, але з іншого боку - вимушена річ.

"Плаваючий курс та інфляційне таргетування - те, до чого НБУ важко йшов, це базові речі, які я підтримую. Але фіксований курс дозволив вгамувати ситуацію, взяти її під контроль і забезпечити якір для населення та бізнесу в умовах ідеального шторму", - повідомив Пишний.

За його словами, спільна позиція ключового персоналу НБУ - фіксований курс ще має відігравати певний час свою роль. "І я її підтримую", - додав він.