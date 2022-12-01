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Глава НБУ ответил, есть ли основания для изменения фиксированного курса гривны к доллару

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Александр Белоус

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный пока не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару. Кроме того, отказ от фиксации курса пока является преждевременным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Великолепному изданию Forbes.

"Пока мы не видим оснований для перепривязки курса, однако и возвращение к плаванию считаем преждевременным. Это не означает, что текущая привязка - это навсегда. Рано или поздно мы вернемся и к плавающему курсу, и к инфляционному таргетированию, но тогда, когда это будет действительно уместно", - сказал он.

При этом он отметил, что "фиксированный курс - это тоже отход от рыночных принципов, но с другой стороны – вынужденная вещь.

"Плавающий курс и инфляционное таргетирование - то, к чему НБУ тяжело шел, это базовые вещи, которые я поддерживаю. Но фиксированный курс позволил успокоить ситуацию, взять ее под контроль и обеспечить якорь для населения и бизнеса в условиях идеального шторма", - сообщил Пышный. .

По его словам, общая позиция ключевого персонала НБУ - фиксированный курс еще должен играть определенное время свою роль. "И я ее поддерживаю", - добавил он.

Напомним, НБУ с 24 февраля установил фиксированный курс гривны по отношению к доллару на уровне 29,25 гривны за доллар. С 21 июля НБУ девальвировал гривну на 25%, повысив курс до 36,57 грн. Ранее чиновники НБУ называли это падение курса гривны "корректировкой" и до сих пор не использовали термин "перепривязка".

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