Голова НБУ спрогнозував прискорення інфляції через війну на Близькому Сході

Прогнози та ризики

Виступаючи на весняних зустрічах МВФ та Світового банку у Вашингтоні, Пишний зазначив, що ціни вже почали зростати, а вторинні ефекти війни (зокрема на ціни добрив) також будуть "досить значними".

"Ми намагаємося ходити по лезу бритви", - сказав голова НБУ через перекладача.

Він підтвердив, що центробанк дотримується мети знизити інфляцію до 5% протягом трьох років, використовуючи всі доступні інструменти. Наступного тижня відбудуться засідання, на яких оцінять повний вплив на економіку України.

Зустрічі у Вашингтоні

Пишний бере участь у великій українській делегації на заходах МВФ та Світового банку. Він зустрінеться з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, іншими високопосадовцями, членами Конгресу та головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом.

Мета - забезпечити, щоб війна Росії проти України (вже п’ятий рік) залишалася в порядку денному, попри новий конфлікт на Близькому Сході.

Угорщина та кредит ЄС

Голова НБУ привітав результати виборів в Угорщині, де партія Віктора Орбана зазнала поразки. Він висловив сподівання, що це розблокує затримки з наданням Україні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро.

Орбан раніше блокував виділення коштів через суперечку щодо пошкодженого війною трубопроводу.

Удари по енергетиці та міграція

Пишний також зазначив, що масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі України стримуватимуть економічне зростання та збільшать відтік мігрантів.

Хоча уряд очікує, що після припинення бойових дій міграційний потік зміниться на позитивний, затягування війни ускладнює повернення близько 6 мільйонів українців, які залишаються за кордоном.

"Чим довше це триває, тим вищим є ризик асиміляції українців за кордоном", - наголосив він.