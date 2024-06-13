Голова НБУ пояснив значення нових фінансових санкцій США проти Росії

Як зазначив Пишний, перший акцент пакета - включено Московську біржу, що є основним гравцем російського ринку для торгівлі валютою та IPO російських компаній. Крім того, до нього увійшли також її пов’язані компанії - Національний розрахунковий депозитарій та Національний кліринговий центр.

"Персональні блокуючі санкції проти Московської біржі - це, безумовно, потужний удар по фінансовій інфраструктурі РФ, що значно ускладнить доступ Росії до ринків капіталу та проведення розрахунків", - написав голова НБУ.

За його словами, другий акцент пакета - суттєве підвищення ризику вторинних санкцій для іноземних фінансових установ. Указ президента США у грудні 2023 року запровадив можливість застосування вторинних санкцій США до іноземних фінансових установ, які проводять/сприяють проведенню трансакцій або надають послуги особам, що пов’язані з військово-промисловою базою РФ. Відтепер для цілей застосування вторинних санкцій США будь-яка особа, до якої застосовано санкції США в межах санкційної програми щодо Росії, вважається пов’язаною з російським військово-промисловим сектором.

"Тобто у фокусі уваги Мінфіну США та відповідно в зоні ризику опинились усі іноземні банки, які співпрацюють із санкційними особами РФ. Очікуємо посилення комплаєнсу банків щодо клієнтів та операцій, пов’язаних з Росією", - повідомив Пишний.

Він також відзначив нові секторальні санкції - заборона на постачання низки ІТ-послуг у РФ, що означатиме закриття доступу РФ до провідних технологічних рішень від американських постачальників.