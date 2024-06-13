UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова НБУ пояснив значення нових фінансових санкцій США проти Росії

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

США оголосили про новий масштабний санкційний пакет проти Росії. Національний банк України проаналізував значення заходів.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

Як зазначив Пишний, перший акцент пакета - включено Московську біржу, що є основним гравцем російського ринку для торгівлі валютою та IPO російських компаній. Крім того, до нього увійшли також її пов’язані компанії - Національний розрахунковий депозитарій та Національний кліринговий центр.

"Персональні блокуючі санкції проти Московської біржі - це, безумовно, потужний удар по фінансовій інфраструктурі РФ, що значно ускладнить доступ Росії до ринків капіталу та проведення розрахунків", - написав голова НБУ.

За його словами, другий акцент пакета - суттєве підвищення ризику вторинних санкцій для іноземних фінансових установ. Указ президента США у грудні 2023 року запровадив можливість застосування вторинних санкцій США до іноземних фінансових установ, які проводять/сприяють проведенню трансакцій або надають послуги особам, що пов’язані з військово-промисловою базою РФ. Відтепер для цілей застосування вторинних санкцій США будь-яка особа, до якої застосовано санкції США в межах санкційної програми щодо Росії, вважається пов’язаною з російським військово-промисловим сектором.

"Тобто у фокусі уваги Мінфіну США та відповідно в зоні ризику опинились усі іноземні банки, які співпрацюють із санкційними особами РФ. Очікуємо посилення комплаєнсу банків щодо клієнтів та операцій, пов’язаних з Росією", - повідомив Пишний.

Він також відзначив нові секторальні санкції - заборона на постачання низки ІТ-послуг у РФ, що означатиме закриття доступу РФ до провідних технологічних рішень від американських постачальників.

 

Нагадаємо, США 12 червня запровадили нові санкції проти 300 фізичних, а також юридичних осіб на Росії на та в інших країнах, які допомагають воєнній машині Кремля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниРосійська ФедераціяСполучені Штати Америки