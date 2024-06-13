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Глава НБУ пояснил значение новых финансовых санкций США против России

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

США объявили о новом масштабном санкционном пакете против России. Национальный банк Украины проанализировал значение этих мер.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

Как отметил Пышный, первый акцент пакета – включена Московская биржа, являющаяся основным игроком российского рынка для торговли валютой и IPO российских компаний. Кроме того, в него вошли также связанные компании - Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

"Персональные блокирующие санкции против Московской биржи – это, безусловно, мощный удар по финансовой инфраструктуре РФ, что значительно усложнит доступ России к рынкам капитала и проведению расчетов", – написал глава НБУ.

По его словам, второй акцент пакета – существенное повышение риска вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений. Указ президента США в декабре 2023 г. ввел возможность применения вторичных санкций США к иностранным финансовым учреждениям, которые проводят/способствуют проведению трансакций или оказывают услуги лицам, связанным с военно-промышленной базой РФ. Теперь для целей применения вторичных санкций США любое лицо, к которому применены санкции США в рамках санкционной программы в отношении России, считается связанным с российским военно-промышленным сектором.

"То есть в фокусе внимания Минфина США и соответственно в зоне риска оказались все иностранные банки, сотрудничающие с санкционными лицами РФ. Ожидаем усиление комплаенса банков по клиентам и операциям, связанным с Россией", - сообщил Пышный.

Он также отметил новые секторальные санкции – запрет на поставку ряда ИТ-услуг в РФ, что будет означать закрытие доступа РФ к ведущим технологическим решениям от американских поставщиков.

 

Напомним, США 12 июня ввели новые санкции против 300 физических, а также юридических лиц в России и других странах, которые помогают военной машине Кремля.

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