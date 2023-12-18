Голова НБУ попередив про ризики зменшення фінансової допомоги Україні

Україна отримала запевнення від країн Заходу щодо фінансової підтримки у 2024 році. Але невизначеність зростає, і її потрібно враховувати.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Щодо ризиків наступного року, то багато уваги до гарантій отримання міжнародної допомоги", - сказав він на зустрічі з представниками австрійських та німецьких компаній в Україні.

Пишний нагадав, що частково реалізувався ризик ритмічності надходження зовнішнього фінансування.

"Проте запевнення, які ми отримали від партнерів разом з успішним проходженням Україною другого перегляду програми МВФ, дають підстави розраховувати на підтримку донорської коаліції у 2024 році", - сказав він.

Водночас, як зазначив голова НБУ, "правда також і в тому, що невизначеність зростає, з нею зростають і ризики і нам потрібно зробити висновки з цієї турбулентності і врахувати в подальшій роботі".

Допомога Україні

Раніше голова НБУ заявив, що у грудні реалізувалися ризики ритмічності надходжень допомоги України. "Ритмічність - так, можлива підважена зараз, але ми не готові стверджувати, що підважена достатність, що підважені очікування щодо обсягів фінансової допомоги", - зазначив Пишний.

Водночас НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування найближчим часом. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ Механізм розширеного фінансування (EFF) для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невід’ємною частиною цієї програми.

Нагадаємо, у грудні виникли складності схваленням пакету допомоги Україні на 60 млрд доларів у Конгресі США, а також пакету Євросоюзу на 2024-2027 роки на 50 млрд євро.

Сенат планує розглянути пакет допомоги Україні найближчим часом. ЄС повернеться до питання про допомогу у січні після того, як пакет заблокувала Угорщина.

НБУ очікує загальну допомогу Україні у 2024 році на суму 38,5 млрд доларів.