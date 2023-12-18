Глава НБУ предупредил о рисках уменьшения финансовой помощи Украине

Украина получила заверения от стран Запада относительно финансовой поддержки в 2024 году. Но неопределенность растет, и ее следует учитывать.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НЬУ .

"Что касается рисков в следующем году, то много внимания гарантиям получения международной помощи", - сказал он на встрече с представителями австрийских и немецких компаний в Украине.

Пышный напомнил, что отчасти реализовался риск ритмичности поступления внешнего финансирования.

"Однако заверения, которые мы получили от партнеров вместе с успешным прохождением по Украине второго пересмотра программы МВФ, дают основания рассчитывать на поддержку донорской коалиции в 2024 году", - сказал он.

В то же время, как отметил глава НБУ, "правда также и в том, что неопределенность растет, с ней растут и риски, и нам нужно сделать выводы по этой турбулентности и учесть в дальнейшей работе".

Помощь Украине

Ранее глава НБУ заявил, что в декабре реализовались риски ритмичности поступлений помощи Украины. "Ритмичность - да, возможна подвеска сейчас, но мы не готовы утверждать, что подвешена достаточность, что подвешены ожидания относительно объемов финансовой помощи", - отметил Пышный.

В то же время НБУ ожидает возобновления ритмичности внешнего финансирования в ближайшее время. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ Механизм расширенного финансирования (EFF) для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, что является неотъемлемой частью программы.

Напомним, в декабре возникли сложности одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд. долларов в Конгрессе США, а также пакета Евросоюза на 2024-2027 годы на 50 млрд. евро.

Сенат планирует рассмотреть пакет помощи Украине в ближайшее время. ЕС вернется к вопросу помощи в январе после того, как пакет заблокировала Венгрия.

НБУ ожидает всеобщую помощь Украине в 2024 году на сумму 38,5 млрд долларов.