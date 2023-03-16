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Глава НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке

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Украина, Четверг 16 марта 2023 15:03
Глава НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины планирует постепенно отменять ограничения на валютном рынке, введенные с началом войны в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Мы имеем устойчивое намерение и видение, каким образом перейти к смягчению административных ограничений и определенной валютной либерализации", - сказал он.

По его словам, для этого НБУ необходимо получить эффективные инструменты управления рисками.

"Украинская экономика в прошлом году получила беспрецедентные объемы ликвидности. Эти объемы ликвидности повлекли за собой соответствующий профицит. Этот профицит сейчас создает для курсовой стабильности достаточно весомый риск, тем более, если мы намерены перейти к валютной либерализации", - сказал Пышный.

Глава НБУ отметил, что этот излишек денег должен быть структурирован, в том числе благодаря привлечению банками средств на срочные депозиты с привлекательными ставками.

"Срочность ресурсной базы даст НБУ сделать следующий шаг. Кроме того, соответствующая ставка позволяет гражданам соответствующим образом компенсировать определенные потери, связанные с достаточно высоким уровнем инфляции", - добавил он.

Напомним, Национальный банк Украины ввел комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения.

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