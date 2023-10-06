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Голова НБУ дав прогноз ситуації на валютному ринку на найближчі дні

Фото: курс долара стабілізується найближчими днями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України 5 жовтня знизив обсяги продажу валюти на міжбанківському валютному ринку. Нервозність після переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу зникне найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НБУ Андрія Пишного у Facebook.

"Ситуація на міжбанку нормалізується: у другій половині дня (5 жовтня, - ред.) гривня дещо зміцнилася, а чисті інтервенції НБУ з продажу валюти були навіть нижчими за їх середньоденний обсяг у вересні, до впровадження керованої гнучкості курсу", - написав він.

За його словами, НБУ навіть здійснив інтервенцію з купівлі валюти, "обмежуючи, як і обіцяв, коливання обмінного курсу в обидва боки". (Зазвичай НБУ купує мізерні обсяги до 10 млн доларів, - ред.)

"Очікуємо, що нервозність на ринку остаточно зникне вже найближчими днями", - додав Пишний.

Голова НБУ повідомив, що ситуація в готівковому сегменті не викликає занепокоєння, гривня дещо зміцнилася. Курс продажу готівкової гривні в небанківських фінустановах станом на вечір 4 жовтня становив біля 38,25 грн/долар, станом на 5 жовтня 38,20 грн/долар.

Гнучкий курс

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

У перший день, 3 жовтня, попит на валюту значно зріс, і НБУ продав значний обсяг валюти. Однак вже 4 жовтня попит впав у два рази.

За результатами торгів на міжбанку офіційний курс долара зріс лише на 5 копійок - з 36,57 гривень за долар до 36,62 гривень за долар.

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